Vente Osenat le 23 mars à Fontainebleau : on veut plus de motos

On ne présente plus la maison de ventes aux enchères Osenat. Un nouveau rendez-vous est proposé ce lundi 23 mars sur le site de Fontainebleau (77). « Automobiles de collection », c’est l’intitulé de cette vacation principalement composée de voitures, mais où les motos seront quand même présentes. Elles seront donc 25 à tenter de séduire les enchérisseurs. Certes, ce n’est pas un contingent exceptionnel mais plusieurs machines seront proposées sans prix de réserve.

Côté estimations, on est un peu optimiste compte tenu de la conjoncture actuelle et des frais appliqués, mais sait-on jamais, sur un malentendu…

Frais et conditions de vente

Les frais appliqués lors de cette vente seront de 20,4 %. Pour ceux qui enchérissent via internet, des frais supplémentaires seront à prendre en compte : 72 euros TTC pour interenchères et 1,8 % du montant de l’adjudication pour Drouot Live.

À partir du 7 avril, des frais de gardiennage de 65 euros HT par jour et par véhicule viendront s’ajouter.

L’exposition des lots est programmée le 21 mars 2026 de 10h00 à 18h00, le 22 mars 2026 de 10h00 à 18h00 et le 23 mars 2026 de 10h00 à 12h00 au Garage Napoléon 5 Rue Royale 77300 Fontainebleau.

Petites cylindrées, trois et quatre roues

Du côté des petites cylindrées, ce Peugeot 103 Z de 1985 est estimé entre 700 et 900 euros. C’est une version basique du célèbre cyclomoteur français. Un Peugeot Fox (estimation entre 500 et 800 euros) et un Solex 3800 (entre 200 et 400 euros attendus) complètent la catégorie « cyclo ».

Dérivée de la fameuse Honda 125 XLS, cette XR se voulait « enduro » avec une plaque phare et un compteur différents, une sacoche à outils derrière la selle et c’est à peu près tout. Cet exemplaire de 1980, avec une selle rafistolée, est estimé entre 800 et 1 200 euros.

Seul quad, ce Kymco MXU 250 cm3 attend entre 1 000 et 1 500 euros. Il est de 2005 et on annonce « une remise en état de rouler avant utilisation ».

La vedette de cette vente côté deux-roues (même si ici on en a trois) sera certainement cette Prada 500 cm3 BD du début ds années trente. A ses côtés, on trouve un panier Trnka (merci Jacky). L’estimation de cette rare machine tchèque est proposée entre 20 000 et 25 000 euros.

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