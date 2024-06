Vous rêvez d'intégrer la famille Harley-Davidson, ce site est fait pour vous !

Commerciaux, mécanos, à vos CV.

Afin de centraliser les offres d’emploi et d'aider son réseau de concessionnaires officiels à trouver les bons profils pour renforcer leurs équipes, Harley-Davidson France vient de lancer un site Internet qui regroupe toutes les offres d’emploi proposées dans son réseau officiel en France.

« Pour continuer à construire notre légende et à mener notre industrie à travers l'innovation, l'évolution et l'émotion, nous avons besoin des meilleurs et des plus brillants talents. Notre réseau de concessionnaires officiels est régulièrement en recherche de nouvelles compétences que ce soit au sein du service technique, à l’après-vente, à la vente de motos, de pièces et d’accessoires ou de vêtements, ou au secrétariat commercial » annonce la marque dans le communiqué accompagnant le lancement de cette nouvelle plateforme.

Harley-Davidson recrute partout en France

Le portail permet aux candidats d’accéder à l’ensemble des offres d’emploi au sein du réseau de concessionnaires officiels Harley-Davidson et de postuler directement. Les offres peuvent être triées par fonction, type de contrat ou par région.

Pour ne rater aucune opportunité, il est également possible de s’inscrire aux alertes afin d’être informé en avant-première de toutes les nouvelles opportunités d’emploi.