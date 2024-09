Yamaha renouvelle ses modèles de vélos électriques Wabash RT et Crosscore RC pour 2025

Pourtant cantonnés à une distribution confidentielle, les vélos Yamaha connaissent un restylage. Enfin, pas tous. Les deux modèles principaux à savoir le Wabash RT et le Crosscore RC. Rien d’étonnant, Yamaha peut se permettre de proposer une vitrine technologique complète afin de promouvoir et démocratiser ses moteurs pour vélos à assistance électrique.

Et oui, souvenez-vous, nous en avions parlé ici et là, lors de notre visite de l’usine située dans les Hauts de France.

Wabash RT : un vélo à charger plutôt deux fois qu’une

Le Wabash (à vos souhaits) RT est le modèle Gravel de Yamaha. Le Gravel est un concept marketing qui permet de lier le plaisir du vélo de route et des chemins de terre. Ce n’est pas un VTT (il n’en a pas la prétention) mais ce n’est pas un vélo de route non plus. Les haubans sont plus larges, les pneus (de 28 pouces) à la section agrandie (45 mm) se parent de petits crampons.

Pour cette édition 2024-2025, des œillets ont fait leur apparition sur les haubans justement, afin de s’adonner au bikepacking. La selle est suspendue pour soulager votre séant. Le vélo a perdu 500 g, gagné une transmission GRX et 5 Nm de couple en passant sur un moteur plus léger.

Les 21 kg (contre 21,5 kg sur l’ancien modèle) du vélo sont propulsés par vos mollets et le moteur PW-S2 de 75 Nm de couple qui tire son énergie d’une batterie 500 Wh.

La transmission est confiée à du Shimano SLX 11 s en 11-42T.

Les configurations sont en revanche chiches avec une seule couleur (du gris) et une seule géométrie de cadre (fermé) disponible en 3 tailles.

Comptez 3 499 euros sur le site officiel.

Crosscore RC : Un modèle urbain aux capacités hybrides

Pour ceux qui préfèrent un vélo plus adapté à la ville, le Crosscore RC est la réponse de Yamaha. Enfin, plus ou moins, ce dernier étant dénué de garde-boue de série. Mais sa géométrie, son cintre droit, son style très « urbain » lui font cocher les requêtes du cahier des charges du vélo tendance des villes.

Pour cette monture 2025, le Crosscore RC embarque le moteur PW-S2 (plus léger et plus coupleux que la version précédente), alimenté, comme la Wabash RT, par une batterie de 500 Wh. La transmission passe en Shimano Cues. Les roues sont inchangées et restent en 27,5 pouces pour 2 pouces de section.

Deux couleurs sont disponibles : un gris et un bronze très semblable au nouveau coloris du téléphone à la pomme. Pas de disponibilité sur le site pour le moment.

Enfin, cette année, le Crosscore est connecté. Grâce à une application mobile dédiée, ce modèle permet de consulter les statistiques de trajet et de recevoir des alertes de maintenance. Rien de bien nouveau, la concurrence proposant déjà cela.

Un moteur compact et performant fabriqué en France

Les deux vélos sont équipés du moteur PW Series S2, développé par Yamaha et assemblé en France. Ce qui change des concurrents Bosch et Shimano.

Il fait partie des plus légers de la catégorie (2,85 kg) seulement pour un couple oscillant entre 70 et 75 Nm (selon les versions) et une puissance en crête endurante.