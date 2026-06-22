15 chevaux et look de baroudeuse : la Cyclone 125 RX2 débarque en France pour bousculer les trails
Le marché des petites cylindrées accessibles avec le permis B (auto) et une formation de 7 heures n’en finit plus de s’étoffer, notamment sur le segment ultra-tendance du trail. L’importateur marseillais DIP lance maintenant sur le marché hexagonal la Cyclone 125 RX2, un petit trail 125 cm3.
Spécialiste de l’importation de marques asiatiques, avec dans son catalogue des références comme Voge, Loncin, Orcal, Changjiang ou encore ZXMoto, la société DIP lance sur le marché hexagonal la Cyclone 125 RX2. Cyclone, qui est la marque premium du groupe chinois Zonsen, l’un des acteurs majeurs de l’industrie de la moto en Chine.
Ce trail de petite cylindrée repose sur un moteur monocylindre de 124,2cm³ à refroidissement liquide et double arbre à cames en tête (DOHC) qui développe 14,96 chevaux à 9 500 tr/min. et un couple maximal de 11 Nm à 7 500 tr/min.
On retrouve également sur la moto un contrôle de traction (TCS), l’ABS, des jantes à rayons, un réservoir de 15 litres ainsi que deux garde-boue avant à placer au choix en position haute, sous le phare avant ou posé juste au-dessus du pneu. Elle peut aussi compter sur un éclairage entièrement LED, un écran TFT de cinq pouces avec Mirror Link et de protections latérales de série. Le freinage est confié à un disque de 260 mm à l’avant et 240 mm à l’arrière.
Une nouvelle petite baroudeuse venue de Chine
Fidèle à son ADN de moto passe-partout elle est aussi équipée d’une suspension à grand débattement (150 mm), de pneus tout-terrain, d’un pare-brise haut, de protections de mains et de protections moteur et fourche.
Disponible dès à présent dans les concessions françaises en deux coloris, noir ou gris, la Cyclone 125 RX2 est affichée à un prix de lancement de 3 495 euros.
Une version équipée affichée à 3 795 euros avec deux valises, un top-case et un système de fixation est aussi disponible en concessions.
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