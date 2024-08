BMW G310 RR : Un nouveau look qui en jette… En Inde !

Le bleu métallique, dominant et vibrant, est subtilement agrémenté de détails rouges et blancs qui viennent accentuer son design audacieux. Ces touches rouges, visibles notamment sur le cadre en acier tubulaire, apportent une touche de dynamisme supplémentaire, tandis que les accents blancs équilibrent l'ensemble pour un look à la fois sportif et élégant. Ce nouveau schéma de couleurs ne modifie en rien les lignes déjà acérées et agressives de la moto, mais il renforce indéniablement son caractère racé.

Sous ce revêtement flamboyant, la BMW G310 RR conserve son cœur de lion avec un moteur monocylindre de 312 cm³, délivrant une puissance de 33,5 chevaux. Couplé à une boîte de vitesses à six rapports, ce moteur offre des performances vives et réactives, idéales pour les amateurs s’aguerrissant aux sensations fortes.

Côté technique, la G310 RR est équipée d'une suspension sophistiquée avec une fourche inversée à l'avant et un mono-amortisseur à l'arrière, assurant une bonne tenue de route. Les roues de 17 pouces, associées à un système de freinage performant composé de disques simples à l'avant et à l'arrière, sont renforcées par un ABS à double canal, garantissant une sécurité optimale en toutes circonstances.

Le réservoir de carburant, d'une capacité de 11 litres, est conçu pour offrir une bonne autonomie, tandis que le tableau de bord TFT moderne permet au pilote de suivre en temps réel les informations essentielles. De plus, quatre modes de conduite sont disponibles, ajustant la réponse de l’accélérateur et l’intervention de l’ABS en fonction des préférences du conducteur.

Pour l’instant, ce séduisant Racing Blue Metallic est exclusivement disponible en Inde, mais il ne serait pas surprenant de le voir arriver sur le marché européen prochainement, étant donné son potentiel à marquer durablement les esprits. En résumé, la G310 RR en Racing Blue Metallic n'est pas seulement une moto, c'est une déclaration de style et de performance qui promet de séduire de nombreux passionnés.