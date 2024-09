C'est la grande braderie de rentrée chez Yamaha

Après le « Deal des K » Kawasaki, la nouvelle grille tarifaire et les promos dévoilées par Honda, c'est maintenant au tour de Yamaha de présenter ses offres de rentrée à travers sa campagne « Back to Cool ».

En septembre, c’est la saison des réductions chez Yamaha, avec de nombreuses promos sur ses références du catalogue 2024.

Dix-neuf modèles de la gamme de la marque japonaise profitent ainsi de réduction jusqu’au 31 décembre 2024, et cela concerne aussi bien les scooters que les motos.

Des promos à saisir sur les scooters et motos Yamaha

C’est le scooter Yamaha TMax Tech Max qui profite de la plus grosse remise et voit ainsi son prix chuter de 1 500 euros.

Les roadsters MT-07 (35 kW et 55 kW), MT-07 Pure (35 kW et 55 kW), MT-09 SP (35 kW et full), XSR700 standard et XRS700 Legacy (35 kW et 55 kW) ainsi que les MT-10 standard et MT-10 SP profitent pour leur part d’une remise de 1 000 €, tout comme les scooters Tricity 300 et TMax.

Enfin, les plus petites cylindrées sont aussi à la fête avec 500 € de remise de sur les roadsters MT-03, XSR 125 standard et XSR 125 Legacy ou encore le scooter NMax 125.

Toutes ces promos s’accompagnent d’offres de financement mises en place par Yamaha et à découvrir sur le site Internet de la marque ou en concessions jusqu’au 31 décembre 2024.