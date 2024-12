Ce kit signé Holy Moly fait de la Yamaha Tenere 700 une XT 600 moderne

Plusieurs constructeurs reviennent aux années 80 avec des lignes très carrées. La Suzuki V-Strom illustre parfaitement cela avec un look de DR 800 également connue comme DR Big. Pour ceux qui souhaite le même état d'esprit mais sur une Yamaha Tenere 700, voici le kit rétro proposé par le préparateur Holy Moly. Un rendu qui rappelle la XT 600.

Les traits de la XT 600 sur une moto d'aujourd'hui

L'entreprise lisboète installe dans cette démarche sur le tout-terrain japonais un nouveau projecteur LED à brancher sur le faisceau de série, des clignotants LED revus, un garde-boue haut, des plastiques redessinés à l'avant et à l'arrière, un nouveau support de plaque, ainsi qu'une protection de radiateur et un pare-boue inférieur inédits. Des autocollants complètent l'ensemble avec la possibilité de choisir parmi trois combinaisons : du blanc et rouge, bleu clair et jaune et enfin du noir et jaune.

À monter en cinq heures

Holy Moly a pensé son kit pour le rendre facile à installer. De ce fait, un temps de montage de cinq heures est recommandé. Tout devrait passer sans percer ni souder quoi que ce soit. Les pièces de l'avant sont facturées 880 euros contre 1280 euros pour celles de l'arrière.