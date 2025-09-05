Choc tarifaire US : les géants japonais de la moto en chute libre … le coupable ? Trump et non la Chine !

Le ministère des Finances japonais tire la sonnette d’alarme : une crise sans précédent frappe les usines de motos du pays ! Pour la période avril-juin 2025, le secteur automobile japonais – incluant les quatre mastodontes de la moto : Honda, Yamaha, Kawasaki et Suzuki – a vu ses bénéfices s’effondrer de 11,5 %. Pire, cette dégringolade s’est prolongée jusqu’à fin août, selon des sources industrielles. Et devinez qui est le vrai coupable ? Pas les marques chinoises low-cost, comme on pourrait le craindre vu leurs stats agressives, mais un uppercut direct : les tarifs douaniers américains imposés par Donald Trump. Ces barrières commerciales ont visé de front les voitures et motos japonaises, transformant un marché clé en terrain miné.

Oubliez le refrain habituel : les motos chinoises ne sont pas les destructrices ici. C’est Washington qui a dégainé l’artillerie lourde avec des tarifs accrus sur les importations japonaises, rendant les exportations vers les États-Unis – le marché stratégique numéro un – prohibitivement chères.

En 2025, les constructeurs japonais ont absorbé une partie des coûts en baissant les prix, mais ça n’a pas suffi : les profits des fabricants ont chuté de 29,7 % pour les marque japonaises, selon les données officielles du ministère. « Les exportateurs japonais ont jusqu’à présent absorbé les coûts des tarifs américains en baissant les prix », explique Kazutaka Maeda, économiste chez Meiji Yasuda Research Institute. Résultat ? Une baisse des marges qui menace les investissements futurs.

Ce ne sont pas les motos chinoises, mais Donald Trump qui frappe fort !

Ce choc arrive après une année faste en 2024, où les bénéfices des grandes entreprises japonaises avaient explosé de 26,7 %. Pourquoi ce boom d’hier ? L’Europe ! Avec la fin de l’Euro 5 et l’arrivée de l’Euro 5+, les Japonais ont écoulé leurs stocks à prix cassés, vendant comme des petits pains.

Mais en 2025, les turbulences étaient dans l’air : les investissements ont baissé de 0,2 % sur l’année, malgré une hausse de 13,5 % au dernier trimestre. Les tarifs US, passés à 15 % pour les autos japonaises après négociations (contre 25 % initialement menacés), ont compliqué les exportations, forçant les géants à naviguer en eaux troubles.

Malgré le coup dur, l’industrie japonaise reste un colosse : en 2025, elle a accumulé plus de 200 milliards de dollars de bénéfices, un montant qui dépasse le PIB de la Grèce et rivalise avec plusieurs pays des Balkans réunis ! Honda, Yamaha, Kawasaki et Suzuki ne s’effondrent pas sous le poids de la Chine – qui, ironie du sort, subit des tarifs US à 145 % cumulés. Non, c’est le mur tarifaire américain qui complique les exportations vers leur marché le plus lucratif. « Les tarifs représentent 5 % des recettes fédérales US, contre 2 % historiquement », soulignent les experts.

Pourtant, ce n’est pas la fin : les Japonais, habitués aux tempêtes, misent sur l’innovation. Avec des investissements prudents et une diversification (comme les usines en Amérique du Nord pour contourner les tarifs), ils rebondiront. Mais attention : si Trump durcit le jeu, les usines risquent de trembler pour de bon. Les motards du monde entier attendent la suite – et espèrent que les prix des bolides japonais ne s’envolent pas !