Ducati DesertX Discovery : le trail italien passe en full

Ne cherchez pas, il ne manque rien à la nouvelle Ducati DesertX Discovery.

Compagnon de jeu idéal pour qui souhaite partir en road-trip ou s’offrir une virée en tout-terrain, le trail italien passe en mode « full » avec des équipements à profusion.

Une nouvelle déclinaison toute équipée de la DesertX qui s’habille également d’une livrée inédite route et noire.

Pensée pour s’adapter à tous les usages, tant qu’on décide d’avaler les kilomètres (réservoir de 21 litres), sur route ou sur terre, la nouvelle Ducati DesertX Discovery est équipée de série de valises latérales, de protège-mains renforcés et d'une protection moteur incluant celle de la pompe à eau, d'une grille de radiateur et d'une protection renforcée du carter. Les poignées chauffantes et la plus grande bulle ainsi que la béquille centrale font aussi désormais partie de la dotation de série de cette version.

Une nouvelle version équipée pour partir en virée

Côté pilotage, la Discovery dispose également d’un navigateur Turn-by-turn, qui peut être utilisé à travers l'application Ducati Link et guide le pilote en affichant les directions directement sur le tableau de bord.

Le cœur de la moto reste, lui, inchangé, avec le moteur Testastretta de 937 cm3 à refroidissement liquide et distribution desmodromique à 11°, qui développe 110 chevaux à 9 250 tr/min et un couple maximum de 92 Nm à 6 500 tr/min.

Disponible aux côtés de la version Rally (21 990 €), qui reste au catalogue et de la déclinaison standard (17 490 €), la Discovery sera disponible en configuration A2 ou full à partir de 19 990 € dès le mois de septembre prochain.