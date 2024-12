Ducati renouvelle en 2025 ses stages de formation au pilotage

Avec plus de 32 000 participants depuis son instauration en 2003, le programme Ducati Riding Experience est une belle réussite pour la marque de Bologne.

En 2025, Ducati remet ça avec au menu des journées de perfectionnement à la fois sur piste et sur route, au guidon des nouveautés du catalogue : les Panigale V4, V4 S, V2, Multistrada V4 Rally et V4 S ainsi que les DesertX et DesertX Rally.

Parmi les instructeurs qui encadreront ces journées de roulage, on note la présence de plusieurs pilotes professionnels de la marque, Michele Pirro, Karel Abraham, Lorenzo Zanetti et Franco Battaini, le tout coordonné par un directeur technique qui n’est autre que Dario Marchetti pour la piste, et Matteo Graziani pour les formations typées « Adventure ».

Des stages de perfectionnement sur piste et sur route

Toutes les informations et les détails pour s'inscrire aux épreuves de la saison 2025 sont disponibles dans la section dédiée du site Ducati.com. Pour ceux qui recherchent le frisson de la piste, le DRE Racetrack et le DRE Track Warm Up sont au programme. Il y a deux événements avec le DRE Racetrack (qui incluent les programmes « One to One ») : les 4 et 5 juin sur le circuit international Marco Simoncelli de Misano et les 8 et 9 juillet sur le circuit du Mugello. Le DRE Track Warm Up est prévu le week-end du 14 et 15 juin sur le circuit de Modène.



Le programme DRE Adventure est quant à lui une expérience conçue pour les passionnés d'aventure et propose quatre événements prévus pour 2025 : les deux premiers au mois de mai (20-21 et 22-23 mai) et deux autres au mois d'octobre (30 septembre - 1er octobre et 2-3 octobre).