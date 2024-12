Une Ducati Multistrada V2 plus légère et technologique pour 2025

C'est à l’occasion du salon Intermot de Cologne, qui a ouvert ses portes ce matin même, que Ducati a levé le voile sur la gamme Multistrada V2 2025.

Entièrement redessiné autour du nouveau moteur bicylindre V2, le crossover pèse 18 kg de moins que le modèle précédent, avec 199 kg en ordre de marche (sans carburant) pour la version standard et 202 kg pour la V2 S.

Avec un arrière léger et court, et une zone avant caractérisée par des lignes sportives, soulignées par les flancs de carénage qui chargent la partie frontale, la Multistrada V2 2025 se fait plus harmonieuse et améliorer le confort thermique et la protection contre les éléments du pilote, notamment avec, comme sur la version V4, des convoyeurs d'air latéraux, intégrés dans le design de la moto, qui aident à diriger l'air frais vers les jambes du pilote.

La nouvelle Ducati Multistrada V2 profite également de nouveaux phares et feux de jour inspirés de la Panigale et de la Multistrada V4 de dernière génération. Le « bec » se fait plus court, les clignotants ont été complètement redessinés et repositionnés pour offrir une visibilité optimale et créer un espace entre eux et le carénage qui permet le passage de l'air frais vers le pilote. L'arrière a aussi été affiné, grâce à une poignée passager arrière plus courte.

Une refonte qui touche également à l’ergonomie de la moto avec des selles pilote et passager redessinées et une habitabilité améliorée par rapport au modèle précédent en termes d'espace pour les jambes et le torse, grâce aux fixations du top-box et du side-case à l'arrière.

La nouvelle Multistrada V2 a été équipée d'une selle réglable sur deux positions, avec des hauteurs de 850 et 830 mm (une selle rehaussée à 870 mm et une autre abaissée à 810 sont aussi disponibles en option). Sur la version S, grâce à la suspension semi-active DSS (Ducati Skyhook Suspension) et au système de précharge minimale, il est possible d'abaisser la selle à 790 mm.

La Multistrada V2 2025 repose sur le moteur Ducati V2, un bicylindre en V à 90°, 890 cc, avec distribution variable IVT et rappel des soupapes par ressort hélicoïdal. Un bloc qui ne pèse que 54,9 kg et délivre, dans cette configuration 115 chevaux à 10 750 tr/min et offre 92 Nm de couple à 8 250 tr/min, dont plus de 70 % du couple maximum est déjà disponible à 3 500 tr/min. Les rapports de la boîte de vitesses ont quant à eux été spécifiquement conçus pour la Multistrada, avec une première et une deuxième vitesse plus courtes pour améliorer l'utilisation à basse vitesse et l'accélération et le nouveau Ducati Quick Shift 2.0 fait son apparition. Cinq modes de conduite sont disponibles (Sport, Touring, Urban, Enduro et Wet) et permettent de régler l'ABS en virage, le Ducati Traction Control (DTC), le Ducati Wheelie Control (DWC) et le Engine Brake Control (EBC) à des niveaux prédéfinis, qui peuvent être modifiés par le pilote.

Les améliorations profitent également à la partie-cycle. Le cadre monocoque en aluminium, le sous-châssis arrière treillis en acier et le bras oscillant moulé en aluminium ont été entièrement redessinés et adoptent la même philosophie de construction que la Multistrada V4. La Multistrada V2 est aussi équipée d'une fourche Marzocchi avec des tubes de 45 mm et d'un amortisseur Sachs à liaison progressive, tous deux entièrement réglables, tandis que la V2 S est dotée d'une suspension semi-active avec le contrôle électronique Ducati Skyhook Suspension.

En outre, la fonction Minimum Preload permet d'abaisser la suspension arrière au minimum par simple pression sur un bouton, ce qui facilite le contact des pieds avec le sol, surtout lorsque la moto est chargée et qu'elle est accompagnée d'un passager. Comme sur la nouvelle Multistrada V4, les modes de suspension peuvent être sélectionnés indépendamment des modes de conduite, afin de choisir la calibration de suspension tout en maintenant inchangés les paramètres de contrôle électronique et la réponse du moteur.

Une gamme Ducati Multistrada V2 2025 qui débute à 16 490 euros

Les deux versions de la Multistrada V2 sont équipées d'une roue avant de 19 pouces combinée à une roue arrière de 17 pouces, montées de pneus Pirelli Scorpion Trail II. Le système de freinage est signé Brembo et comprend un double disque avant de 320 mm et un simple disque de 265 mm.

Enfin, la nouvelle Multistrada V2 2025 dispose d'un ensemble électronique complet, gérable grâce aux commandes redessinées au guidon et au nouveau tableau de bord couleur TFT de 5 pouces, avec une interface multilingue entièrement renouvelée, basée sur trois Infomodes différents : Road, Road Pro et Rally.

Un Cruise Control, une prise USB intégrée au tableau de bord, le Ducati Brake Light EVO (qui gère le clignotement d'urgence en cas de freinage brusque) et, dans le cas de la V2 S, le Ducati Multimedia System et la nouvelle fonction Coming Home complètent la dotation de série.

Par ailleurs, une vaste gamme d'accessoires permet de personnaliser la moto selon ses besoins : valises en composite d'une capacité de 60 litres, ou en aluminium d'une capacité de 76 litres, protections en acier béquille centrale, roues à rayons ou encore plusieurs échappements Termignoni.

La nouvelle Multistrada V2 est disponible en version standard (à partir de 16 490 €) et en V2 S (à partir de 19 190 €). La première est proposée dans la couleur Ducati Red, tandis que pour la seconde vous pouvez choisir entre Storm Green et Ducati Red, avec la possibilité d'opter pour la finition Travel, équipée de valises latérales, d’une béquille centrale et de poignées chauffantes (à partir de 20 490 €).

Une Ducati Multistrada V2 plus légère et technologique pour 2025

Elle arrivera chez les concessionnaires dès janvier 2025, et sera aussi disponible en version 35 kW pour les possesseurs du permis A2.