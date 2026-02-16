Ça coince aussi du côté des machines de tout-terrain

Plusieurs machines européennes anciennes de cross (Triumph Cheney 500 cm3, CZ 380 bitube 1964, CZ bitube 360 1970…) provenant d’une même collection et restaurées avec soin attendaient les amateurs du genre. Mais le marché est impitoyable en ce moment. Tout comme BSA Goldstar 500 cm3 de 1961 qui espérait entre 10 000 et 12 000 euros (prix de départ 8 500 euros, dernière enchère à 9 600 euros : invendue), elles seront toutes recalées.

Quelques machines ont quand même réussi à séduire quelques membres de l’assemblée. Cette belle machine de cross de chez Can-Am version MX4 250 cm3 de 1978 était estimée entre 2 000 et 3 000 euros. Le prix de départ sera d’abord proposé à 1 900 euros, puis à 1 800 euros, ce qui lui permettra d’être adjugée à ce dernier montant.

Notre coup de cœur, à savoir cette Yamaha 490 IT de 1983 estimée entre 3 000 et 4 000 euros, s’en sort bien en trouvant preneur contre la somme de 3 200 euros.

Proposé à 4 000 euros, puis à 3 800 euros, ce quad Honda WTEC 450 cm3 de 2014 réussira à enregistrer deux enchères pour être adjugé à 4 000 euros (estimation entre 4 000 et 5 000 euros).

Pour terminer, on notera quelques rares beaux résultats à mettre au crédit de deux machines japonaises de cross. En effet, une Honda CR 250 cm3 de 1984 estimée entre 1 500 et 2 000 euros grimpe jusqu’à 2 600 euros. Une Kawasaki KX 500 cm3 de 1988 qui attendait entre 6 000 et 6 500 euros voit le marteau tomber sur l’enchère de 6 800 euros.