Et si la moto devenait la dernière liberté en cas de crise énergétique ?

Officiellement, personne ne parle de restreindre la mobilité. Officieusement, le sujet n’est plus tabou.

Lors du Conseil européen, la sécurité énergétique s’est imposée comme un point central. Rien de spectaculaire à première vue, mais le simple fait que la question soit posée suffit à comprendre une chose : l’Europe commence à envisager des scénarios qu’elle préférait éviter jusque-là. Pas de décision, pas de calendrier. Mais une préparation.

Ce n’est pas la première fois que l’Italie se retrouve à jouer les éclaireurs. En 2020, elle avait ouvert la voie du confinement en Europe. Aujourd’hui, elle est la première à évoquer clairement ce qui pourrait arriver si l’énergie venait à manquer.

Pourquoi elle ? Parce qu’elle est exposée. Dépendante des importations, connectée à des zones sensibles, et avec une consommation qui reste élevée. Autrement dit, si quelque chose doit bouger, ça commencera probablement là.

Et les motards dans tout ça ?

Si la situation se tend, plusieurs leviers existent : circulation alternée, restrictions ponctuelles, limitations d’usage… Rien de très nouveau sur le principe. Mais appliqué à grande échelle, ça change la donne. Et dans ce paysage, la moto a un profil particulier.

Elle consomme peu, prend peu de place, se faufile. Elle n’est pas parfaite, mais elle reste une solution simple là où la voiture devient lourde à gérer. Alors oui, dans un contexte contraint, elle pourrait retrouver une forme d’évidence.

On parle beaucoup de restrictions, mais le scénario le plus crédible n’est peut-être pas là. Le vrai choc, il est déjà connu : le carburant.

Si les tensions internationales s’aggravent, les prix peuvent s’envoler très vite. Et à partir de là, ce ne sont pas les interdictions qui changent les comportements, mais le portefeuille. Moins de trajets, moins de loisirs, plus d’arbitrages.

Et forcément, dans ce contexte, les grosses cylindrées deviennent plus difficiles à assumer, les petites motos et scooters gagnent du terrain et l’usage devient plus réfléchi. On ne roule pas moins par contrainte… mais parce que ça coûte trop cher.

Attention quand même à ne pas fantasmer. Dans un vrai scénario de tension, personne ne sera totalement épargné. Si des restrictions doivent tomber, elles concerneront tout le monde, y compris les deux-roues.

Mais entre une voiture lourde, énergivore, et une moto plus légère, plus sobre… le choix sera vite fait. La moto ne sera pas hors système. Mais elle pourrait être moins pénalisée que le reste.

Ce qui se joue dépasse largement la question des motards. On est en train de revenir à quelque chose de très simple : l’énergie n’est plus abondante et elle redevient stratégique. Quand une ressource devient stratégique, elle est gérée, arbitrée, parfois limitée. La mobilité, qu’on pensait acquise, entre dans cette logique.

Soyons clairs : aujourd’hui, rien n’a changé. Pas de restriction, pas de rationnement. Mais le simple fait que ces scénarios soient discutés au niveau européen montre une chose : on n’est plus dans l’impensable. Et si la situation se tend, les décisions pourraient arriver vite.

Dans tout ça, la moto ne deviendra pas une liberté absolue. Mais elle pourrait bien rester l’un des derniers moyens de se déplacer sans trop subir. Dans une période où tout se complique, ça suffit parfois à faire la différence.