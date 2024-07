Harley-Davidson France annonce les finalistes du King of Tracks 2024 !

Le challenge 2024 King of Tracks, inspiré par le championnat palpitant KING OF BAGGERS aux États-Unis, où les pilotes de Harley, Kyle et Travis Wyman, font des merveilles, a offert une scène aux concessions françaises pour démontrer leur talent en customisation. Tout tourne autour de la performance, de la créativité et, bien sûr, d'un peu de magie motocycliste.

Avec 20 concessions Harley -Davidson en lice, la compétition était féroce dans trois catégories passionnantes : Bagger, Super Hooligan et Freestyle.

Depuis le 15 avril, les fans ont pu voter sur le site King of Tracks et évaluer ces merveilles mécaniques lors de divers événements comme le Salon du 2 Roues à Lyon, la Sunday Ride Classic au circuit Paul Ricard, le Moto GP au Mans et le Hellfest à Clisson.

Les finalistes Bagger sont : Bordeaux Low Rider ST Turbo, La Roche sur Yon Wake up & Ride, Limoges Bagger Perf, Harley-Davidson Paris Etoile American Star.

Les finalistes Super Hooligan sont : Amiens H-DA 1250R, Nantes Pana Race, Le Mans Pan America Super Hooligan.

Et les finalistes Freestyle sont : Agen Fat Rider, Limoges Flat Track, La Rochelle Just in Time. Vous pouvez découvrir les profils détaillés de ces merveilles custom sur le [site King of Tracks.

Le couronnement du King of Tracks 2024 aura lieu lors des Morzine-Avoriaz Harley Days le 13 juillet. Les motos seront exposées à partir du 11 juillet et le jury de spécialistes délibérera avant d'annoncer les gagnants à 17h30 le 13 juillet.

Le concessionnaire vainqueur se verra offrir un voyage exceptionnel pour deux personnes pour assister à la dernière épreuve du championnat KING OF BAGGERS à Millville, New Jersey, du 27 au 29 septembre. Préparez-vous à admirer de véritables chefs-d'œuvre de customisation et que la meilleure moto gagne !