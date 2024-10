Harley-Davidson Limoges: 20 ans, ça se fête

On pourrait dire que c'est une toute jeune concession puisque cela fait juste vingt ans que Pierre et Joëlle Ginouvès créaient Harley-Davidson Limoges (retrouvez l'interview de Pierre en cliquant ici). Mais depuis, de l'eau est passée sous les ponts...

Aujourd'hui, c'est Nicolas, le fils de Pierre et Joëlle, qui a repris les rênes de la concession (on vous en parle ici).L'équipe a bien grandi, tout comme Harley-Davidson Limoges qui a doublé sa surface. Et si vous suivez un peu l'actualité des concours de préparations, il ne vous aura pas échappé qu'H-D Limoges s'est illustré à plusieurs reprises dans ce domaine (un exemple à retrouver ici).

Quand Harley-Davidson Limoges revisite le "dirt"

Ce samedi 19 octobre, de 11 heures à 21 heures, vous êtes attendu à la concession pour fêter dignement ces deux décennies de passion autour de la marque américaine. Au programme, des stands d'exposants, un show bike où chacun pourra exposer sa machine avec de nombreux lots à gagner, une balade ouverte à tous en début d'après-midi sur un parcours fléché d'environ 70 kilomètres et de la musique toute la journée grâce à DJ Rock.

Sur place, vous pourrez vous restaurer puisque plusieurs food-trucks seront présents. De promos seront proposés toute la journée au sein du magasin.

Enfin, trois représentations seront assurées par Ricardo qui, au guidon de son 883 Harley-Davidson, défiera les lois de la gravité à l'intérieur du "globe de la mort".

Ricardo Costa et son globe de la mort

Harley-Davidson Limoges

21 rue Guy Môquet

87280 LIMOGES