Née en 1971 sous le coup de crayon de Willie G. Davidson – qui avait eu le coup de génie de marier l’avant agile d’une Sportster au gros cadre et au moteur d’une Electra Glide – la Super Glide de première génération s’était imposée comme la toute première « factory custom » de l’histoire. Un mythe qui s’apprête à renaître de ses cendres en ce millésime 2026.

Côté look, on découvre un bel hommage visuel au modèle originel Harley-Davidson avec une silhouette épurée, une peinture et des badges rétro directement inspirés de la version de 1971.

Bien que la marque n’ait pas encore dévoilé l’intégralité de la fiche technique, la philosophie de la machine ne fait aucun doute. Cette Super Glide 2026 devrait donc s’appuyer sur la plateforme moderne de la gamme Softail, s’appuyant sur un moteur Milwaukee-Eight 117 offrant près de 100 chevaux et un couple de 162 Nm à seulement 2 500 tr/min.

Un retour aux sources pour la Super Glide 2026

Une moto : « conçue pour les motards qui croient encore que le chrome, le style personnalisé et les grands espaces sont intemporels. »

La fourche télescopique de 49 mm qui domine l’avant et les jantes à rayons chromées s’inscrivent dans cette même tradition.

Pour l’instant, ce retour prend des airs de fruit défendu. La marque de Milwaukee a en effet annoncé que cette réédition moderne de la Super Glide est une série limitée à seulement 2 500 exemplaires, tous réservés aux marchés américain et canadien, où elle est affichée à 15 999 euros.