Harley-Davidson va faire la fête dans les Alpes
Du 11 au 14 juillet 2026, Morzine va redevenir la capitale européenne de la marque Harley-Davidson. Les Morzine-Avoriaz Harley Days reviennent en Haute-Savoie pour quatre jours dédiés à la route, à la musique et à la culture biker. Un événement à ne pas rater pour les passionnés de la firme de Milwaukee, de rock et de belles mécaniques.
On ne change pas une recette qui gagne.
Harley-Davidson l’a bien compris, et annonce le retour des Morzine-Avoriaz Harley Days, pour une dixième édition qui se tiendra cette année du 11 au 14 juillet dans les Alpes.
Au menu, quatre jours à vivre au rythme des V-Twin américains et des concerts rock, dans une ambiance où se retrouvent riders, membres du H.O.G., amateurs de custom et passionnés de la marque.
Après une édition 2024 qui avait rassemblé près de 35 000 passionnés et plus de 20 000 motos venus de toute l’Europe, la station alpine s’apprête donc une nouvelle fois à devenir le point de ralliement de la communauté européenne Harley.
Un événement placé sous le signe de la passion du custom et de la musique
Si le groupe Dire Straits Experience avait conclu l’édition 2024 de l’événement, la marque américaine vient de dévoiler le line-up de cette édition 2026, et il y a du lourd. Louis Bertignac, Girlband !, The Subways ou encore Ben l’Oncle Soul (parmi d’autres) sont les têtes d’affiche musicales qui se succéderont sur les différentes scènes du festival.
Comme lors des éditions précédentes, des balades guidées à travers la région à la découverte du patrimoine local, un village d’exposants, la présence de deux concessionnaires Harley-Davidson pour faire essayer l’ensemble de la gamme, des shows, une exposition « Harley Racing » et le mur de la mort seront aussi de la partie durant les quatre jours du festival.
Sans oublier la traditionnelle parade de motos prévue le lundi 13 juillet qui ralliera Avoriaz à Morzine.
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