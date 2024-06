Les Morzine-Avoriaz Harley Days sont de retour

Balades au cœur des Alpes le jour, concerts et animations le soir. Voici, en résumé, le programme qui attend les visiteurs de la 9e édition des Morzine-Avoriaz Harley Days du 11 au 14 juillet prochains.

Cette année encore, plus de 20 000 motos et 60 000 personnes sont attendues pour faire vibrer la station de Haute-Savoie au rythme des guitares électriques et des motos.

Les amoureux de belles mécaniques américaines et de rock se retrouveront autour de leurs passions communes, et pourront profiter de nombreuses animations durant les quatre jours du festival, dont un village 100 % Custom Culture avec le must en matière de tatoueurs, barber shops, selliers et les meilleures fripes vintage.

Côté musique, la programmation s’annonce également pleine de promesses avec The Dire Straits en tête d’affiche ou encore Howlin’s Jaws, Nina Attal Electric Ladyland, Kim Melville, Thomas Kahn, Spams, The Dixie Micks, 4WD ou encore Crossover.

Quatre jours rock’n’roll

Le festival sera également l’occasion, le samedi à 17h30 sur la place de l’Office de Tourisme de la station, d’élire la King of Tracks 2024 : la préparation sur base de baggers gagnante du challenge inédit lancé par Harley-Davidson à ses concessionnaires français. Vingt revendeurs ont participé dans trois catégories : Bagger, SuperHooligan et Freestyle. Les dix finalistes seront ainsi présentées à partir de 15h, puis un jury de spécialiste désignera les trois gagnantes de chaque catégorie et la King of Tracks 2024.

Enfin, comme tous les événements Harley-Davidson, le week-end sera également marqué par une parade de motos. Les milliers de motards présents seront invités à se rendre à Avoriaz à partir du samedi matin pour profiter des différentes animations proposées dans le village puis à se mettre en place à partir de 11h30 pour la parade qui débutera à 16h. Toute la vallée vrombira alors au bruit des moteurs des motos de la route d'Avoriaz jusqu'à la traversée du village de Morzine.

Plus d’informations sur les Morzine-Avoriaz Harley Days sur le site Internet de l’évènement.