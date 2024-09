Honda présente une nouvelle CB350 encore plus rétro

Sortie sur le marché indien pour concurrencer les modèles de moyenne cylindrée Royal Enfield, la Honda CB350 H’Ness a connu un succès commercial tel que la marque a décidé d’adapter le modèle pour le marché japonais, baptisé GB350.

Si la petite Honda n’est pas encore arrivée jusqu’en Europe, elle compte régulièrement de nouvelles variantes qui étoffent le catalogue du constructeur japonais.

A l’instar de la version standard, la CB350 DLX, sortie en Inde en fin d’année dernière, arrivera prochainement sur le marché japonais sous l’appellation GB350 C.

Une moyenne cylindrée Honda toujours réservée à l'Asie

Une nouvelle variante qui reprend l’esthétique rétro de son homologue indienne et que Honda décrit ainsi : « La silhouette s'incline doucement de l'avant vers l'arrière et présente des caractéristiques telles que des ailes avant et arrière volumineuses, des caches de fourche avant, un réservoir de carburant de conception nouvelle avec protection de réservoir et un silencieux horizontal. Ces changements lui confèrent une présence solide et sereine. Le cache des phares et le contour du tableau de bord sont chromés et le cadran présente une police classique. »

La Honda GB350 C (186kg) reste propulsée par un moteur monocylindre de 348 cm3 refroidi par air d'une puissance de 20 chevaux à 5 500 tr/min qui offre un couple maxi de 29 Nm à 3 000 tr/min. Elle est équipée de jantes alliage chaussées de pneus 100/90 à l'avant (19 pouces) et 130/70 à l'arrière (18 pouces).

Deux coloris seront disponibles au Japon, Puco Blue et Gunmetal Black Metallic, avec un prix commençant à 668 800 yens, soit environ 4 290 €.