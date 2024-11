La Kawasaki Ninja 1100 SX est-elle juste une Versys 1100 rabaissée ?

Sous ses airs de moto accueillante, ne vous fiez pas non plus à la philosophie de cette nouvelle 1100 SX. Même si à l'arrêt, elle reste très confortable et elle vous laisse imaginer les plus longs périples à ses demi-guidons, ne vous fiez pas trop non plus à cette philosophie trompe l’oeil. Un élément peut vous mettre la puce à l’oreille quant à ses gênes de sportives enfouies sous ses carénages typés touring. Vous ne devinez pas ? C’est tout simplement son appellation commerciale “Ninja”. Pour rappel, ce terme désigne depuis 1984, les modèles les plus sportifs de la marque japonaise. Cela avait commencé avec une certaine GPZ 900R et cela continue aujourd’hui avec la Ninja 1100 SX.

C’est lorsqu’on effectue lentement mais sûrement nos premiers tours de roues avec la machine qu’on comprend que ce qu’elle veut c’est évoluer avec un minimum d’allure. Ce ressenti s’explique par une lourdeur du train avant qui s’estompe rapidement lorsqu’on passe la barre des 30-40 km/h. La direction a tendance à engager toute seule quand vous vous apprêterez à tourner.

De toute manière, 4 cylindres oblige, c’est quand même haut dans les tours que le moteur de la Kawa offre ses meilleures sensations. Et c’est là aussi qu’on sent les origines sportives de la moto. Même si ce moulin reste souple et malléable grâce à son couple important de 113 Nm à 7600 tr/min, il n’en demeure pas moins qu’il s’exprime sans tabou passé les 8000 tours.

Quoi qu’il en soit, la moto vous met vite en confiance grâce à une partie cycle saine et efficace. Ce qui permet donc de mettre assez vite du rythme sans forcément vous en rendre compte sur le réseau secondaire. Elle enchaîne les virolos avec une grande facilité. Elle gigote un peu lors de la mise sur l’angle, mais une fois qu’elle est placée, c’est un rail. Cela peut s’expliquer grâce à la monte pneumatique d’origine qui s’avère être plus que pertinente sur cette moto : les Bridgestone S23 travaillent en parfaite harmonie avec la fourche Showa et l’amorto Ohlins. De plus, la 1100 SX vous offrira un freinage qui vous aidera à vous sentir en sécurité à bord de la moto. La moindre petite erreur ou excès de générosité sur la poignée de gaz pourra être immédiatement corrigé par l’action d’un freinage avant puissant et précis.

Ensuite, pour ce qui est des grands axes, cette Ninja a tous les arguments sur le papier afin de pouvoir appréhender les autoroutes sans crainte. Moteur puissant et coupleux, régulateur de vitesse ou encore une bulle réglable en hauteur sur 4 positions. Alors oui, effectivement, elle a tout ce qu’il faut pour affronter les voies à grande vitesse, mais finalement, c'est ici sa bulle qui va lui faire défaut. Même en position la plus haute, celle-ci déflecte tout le vent dans la visière du casque. Cela implique donc pas mal de nuisance sonore pour les pilotes mesurant entre 1,70 m et 1,75 m. Passé le mètre 80, c’est plutôt au niveau du buste que vous risquerez d’être gêné. Une bulle haute en option pourra sûrement réduire le problème.

En somme, au guidon de la 1100 SX, vous ferez donc bel et bien du tourisme, mais du tourisme sportif.

Même si ça n’est pas forcément son terrain de prédilection, la jungle urbaine ne ferait absolument pas peur à la Ninja 1100 SX. Elle possède un rayon de braquage plutôt correct. Elle offre un confort qui surpassera n’importe quel type de scooters (pourtant largement plus plébiscités dans cet environnement-là) et les reprises offertes par son moteur vous éviteront des batailles incessantes avec le sélecteur de vitesse. Seule ombre au tableau, c’est finalement son poids de 234 kg qui va se faire ressentir sur toutes les manœuvres à basses vitesses. Cela sera d’autant plus gênant avec cette direction lourde qui vous obligera à pousser sur vos demi-guidons dans les virages. Il sera d’autant plus difficile de slalomer entre les obstacles citadins tels que les voitures si vous avez les valises latérales. Même si ces dernières sont particulièrement bien intégrées à la ligne de la moto, on vous recommande d’opter pour un top-case optionnel pour vos péripéties urbaines afin d’être sûr de ne pas heurter quelconque obstacle sur votre route.

À voir en duo et sur circuits

Deux configurations que nous n’avons pas essayées : le duo et le circuit.

Au vu de la selle passager, nul doute que votre acolyte de voyage bénéficiera d’un confort d’assise semblable à celui du pilote. Bien dessinée et dotée d’un bon rembourrage, cette dernière semble plus qu’accueillante, tout comme les poignées passagers. Votre binôme pourra donc facilement s’accrocher à elle sur les plus grosses phases d’accélération et de freinage. En présence des valises latérales, il sera difficile, voire presque impossible pour la personne derrière de placer correctement ses pieds sur les repose-pieds passager. Sans elles, aucun problème par contre. Dommage, car là encore la présence de ces valises sur des grands trajets est un plus indéniable. Pour un confort optimum, on conseille aussi l’adoption d’un top-case pour que celui-ci fasse office de dossier pour votre binôme.

Nous n’avons bien entendu pas essayer la Ninja 1100 SX sur circuits, mais en considérant ces qualités dynamiques sur routes sinueuses et ayant testé la 1000 sur le tracé de Mireval, on peut vous deviner assez aisément que la grosse sport-gt ne sera pas en reste si demain, vous décidiez de vous inscrire à un track day. Avec une partie cycle rigoureuse, vous n’aurez aucun mal à attaquer les courbes aussi vite qu’une sportive sur piste. Même sa garde au sol de 135 mm (similaire à une ZX-10R), ne vous limitera pas lors de vos mises sur l’angle. Il pourra bien évidemment vous arriver de frotter les tétines de repose-pieds, mais cela voudra dire que vous mettrez déjà pas mal d’angle ou alors que vous attaquiez un virage plus en dévers qu’un autre. Et puis avec ce moteur, autant dire que vous vous ferez une joie d’essorer la poignée. Bien qu’elle ait perdu 6 ch, ne vous en faites pas, elle toujours bien assez de puissance pour n’importe quel circuit.