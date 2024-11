La Kawasaki Ninja 1100 SX est-elle juste une Versys 1100 rabaissée ?

Quand on vous posait la question en début d’article de savoir si cette Ninja 1100 SX n’était finalement qu’une Versys 1100 rabaissée avec des demi-guidons, vous aurez sûrement compris tout au long de cet essai que la réponse est clairement non. Elles arborent toutes les deux des visions du tourisme bien différentes. La Versys mise sur ses technologies embarquées pour offrir un confort sans compromis à son conducteur, quitte même à occulter des sensations que la moto pourrait vous donner. La Ninja quant à elle, se veut beaucoup plus sportive et naturelle dans son approche. On le comprend ne serait-ce qu’en regardant ses suspensions qui ne peuvent uniquement être réglées manuellement quand la Versys propose un système Skyhook. Avec sa 1100 SX, Kawasaki propose donc une approche hybride du tourisme en y ajoutant une dimension sportive. La marque d’Akashi a su développer et entretenir ce segment depuis 2011. Et avec ce renouveau en 2025, elle montre qu’elle entend rester présente dans cette catégorie de moto qu’elle a contribué à rendre populaire puisque d’autres constructeurs lui ont emboîté le pas quelque temps après. En 2022, on a par exemple pu voir arriver la Suzuki GSX-S 1000 GT ou encore la Yamaha Tracer 900 GT. Même les Européens se sont intéressés à ce concept comme KTM avec leur Superduke GT 1290 ou BMW avec la R 1250 RS.

En termes de tarif, la SX SE n’est pas la plus accessible. Mais il faut dire que pour 17 299 €, elle offre tout un tas d’équipement que ses concurrentes n’ont pas. Après, si pour vous un amortisseur Ohlins et des étriers Brembo ne sont que des gadgets, libre à vous de partir sur la version standard à 15 499 €. À ce tarif, elle s’aligne tout de suite plus facilement face à la Suz affichée à 15 199 € et qui est celle qui se rapproche le plus de la SX en termes de philosophie. Mais la GT d’Hamamatsu est technologiquement moins fournie et possède un moteur un tout petit peu plus creux dans les bas régimes.

Comme toujours, le meilleur moyen d’affiner votre avis est bien évidemment d’aller l’essayer après avoir lu ce test. Et la bonne nouvelle, c’est qu’elle devrait arriver en concession à la fin du mois novembre 2024.

Caradisiac a aimé