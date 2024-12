KTM contraint de dire adieu au MotoGP en 2026 ?

La descente aux enfers de KTM fait couler beaucoup d'encre. La marque fait depuis plusieurs mois parler d'elle pour ses salaires impayés, ses licenciements, sa restructuration, la vente de MV Agusta, ses centaines de milliers de motos accumulées dans ses stocks et sa dette colossale. Autre sujet explosif pour le constructeur autrichien : son engagement en MotoGP.

Des contrats qui se terminent en 2026

D'après nos confrères de la publication autrichienne Der Standard, KTM se retirera des disciplines sur piste dès la fin de contrat des deux pilotes officiels Pedro Acosta et Brad Binder en 2026. Il s'agit aussi de la date de fin du contrat concernant l'équipe française Tech3 via Enea Bastianini et Maverick Viñales. Une direction que ne prend pas la communication du constructeur à l'heure actuelle.

Des investisseurs potentiels en coulisse

Plusieurs éléments se confrontent néanmoins à ce qu'annonce le très sérieux journal autrichien. Premièrement, la fin de l'engagement sur piste de KTM fera économiser à l'entité 46 millions d'euros seulement. Une somme qui semble élevée à mettre cela dit en perspective face aux dettes de 2 milliards d'euros que la firme cumule. La compétition fait partie intégrante de l'héritage KTM. Des investisseurs se positionneront peut-être d'ici là pour éviter le pire. Parmi les favoris, un sauvetage par Red Bull par l'intermédiaire de Heinz Kinigadner se veut crédible. Autre option plus hypothétique : celle de Lewis Hamilton ayant montré un intérêt soutenu pour la discipline reine. Rendez-vous dans quelques mois pour découvrir comment se décantera l'avenir de KTM en MotoGP.