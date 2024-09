KTM et Bosch travaillent ensemble pour améliorer la sécurité des motards

À l’instar de l’industrie automobile, le secteur du deux-roues cherche continuellement des solutions innovantes pour améliorer la sécurité de ses utilisateurs.

Un domaine dans lequel la technologie a toute sa place, avec des motos de plus en plus connectées et « intelligentes ».

Parmi les nombreuses pistes explorées, KTM et Bosch étudient un nouveau système d’assistance basé sur les radars embarqués par les motos autrichiennes. Une technologie qui serait capable d’éviter jusqu’à un accident sur six.

En collaboration depuis 2013 pour le développement de nouvelles technologies, Bosch et KTM développent actuellement ce nouvel ensemble d’assistance, qui pourrait compter jusqu’à six fonctions différentes, dont cinq sont inédites.

La technologie au service de la sécurité des motards

Après le régulateur adaptatif (ACC) ou encore la détection des angles morts (BSD), on pourrait ainsi retrouver très bientôt sur les KTM un système Stop&Go couplé au régulateur de vitesse adaptatif, une aide aux voyages en groupe (GRA) qui détecterait automatiquement la présence d’autres motos pour réguler la vitesse du véhicule, une assistance au maintien de la distance de sécurité (RDA) qui permet de maintenir la distance de sécurité avec les autres véhicules en adaptant la vitesse de la moto automatiquement, une assistance au freinage d’urgence (EBA), un système de surveillance de l’arrière de la moto (RDW) qui affiche un avertissement sur l'écran si un autre véhicule s'approche trop près et un avertisseur de collision arrière imminente (RCW).

Ces nouvelles fonctions, qui devraient être présentées en novembre prochain pourraient être intégrées dès 2025 sur les modèles KTM dotés de radars avant et arrière.