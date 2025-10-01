Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Ktm Exc

KTM présente sa moto d’enduro la plus extrême

Pour son millésime 2026, la KTM 300 EXC HARDENDURO bénéficie de différentes mises à jour, avec des améliorations significatives au niveau des suspensions, du système de refroidissement et du design global. Une moto taillée pour la compétition.

KTM présente sa moto d’enduro la plus extrême

Développée et conçue pour briller sur les terrains les plus exigeants la KTM 300 EXC HARDENDURO revient en 2026 avec de nombreuses améliorations.

Esthétiquement, la moto évolue avec un nouveau design mettant l’orange à l’honneur (ô surprise !), contrasté de touches de blanc et noir et des pièces KTM PowerParts anodisées orange.

Concernant les autres mises à jour importantes on peut relever la fourche WP XACT Closed Cartridge de 48 mm, incluant le réglage de précharge de basevalve, ainsi que l’amortisseur WP XPLOR PDS. Une fourche qui reçoit de nouveaux réglages d’amortissement, de nouveaux ressorts plus légers et plus courts, ainsi qu’un nouveau réservoir de pression adapté à la nouvelle géométrie du support de ressort. Un nouvel hydro-stop monobloc complète les améliorations de la fourche avant, permettant également un gain de poids global de 200 grammes.

Côté alimentation en carburant, un nouveau capuchon de protection est ajouté au connecteur CPC, et offre une meilleure protection contre les dommages extérieurs tout en empêchant aussi la poussière de pénétrer sur les côtés du connecteur.

Le système de refroidissement a également été amélioré grâce à un nouveau bouchon de radiateur vissé, facilitant une ouverture plus rapide, avec un ventilateur de radiateur installé en équipement standard.

L'enduro KTM ultime

Fruit de l’expérience de KTM en compétition, la EXC 300 HARDENDURO (106 kg sans carburant) se distingue des autres modèles enduro de la marque par son pack HARDENDURO (protections multiples, roues et selle factory, pièces PowerParts, etc.).

