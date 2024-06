L'actu de la semaine : le Kymco Downtown GT, le Ducati Streetfighter V4 Supreme, la sportive CFMoto, les concepts Ducati Scrambler et le scooter Kymco Skytown 125 à l'essai

À la Une cette semaine

Un scooter Kymco Downtown GT largement renouvelé pour 2024

Présenté lors du salon de Milan 2023 en fin d’année dernière, le nouveau scooter Kymco Downtown GT est maintenant disponible dans les points de vente du réseau Kymco. Revu en profondeur, esthétiquement, avec un design inédit, comme du côté des équipements, le scooter GT est affiché à partir de 4 999 € pour la déclinaison 125 et 5 999 € pour la 350.

Une collaboration inattendue pour le Ducati Streetfighter V4

Créée en 1994 à New York, la marque Supreme est spécialisée dans le streetwear et la mode. Un univers éloigné de celui du constrcuteur italien Ducati. Les deux entités ont pourtant dévoilé les détails de leur collaboration, une collection capsule avec des vêtements techniques et lifestyle, mais surtout, un Streetfighter V4 habillé aux couleurs de la firme américaine. Une moto, dont on ignore encore le nombre exact d'exemplaires produits, qui est commercialisée à partir de 47 500 euros.

CFMoto dévoile un avant-goût de sa future sportive 675SR avec la Aspar Special Edition

Annoncée par CFMoto en septembre dernier, la future sportive 675SR se fait toujours attendre. Avant d'arriver sur le marché moto l'année prochaine, la sportive de moyenne cylindrée a fait une première sortie publique, encore présentée sous forme de concept, via une Aspar Special Edition mettant ainsi à l'honneur le partenariat entre la marque chinoise CFMoto et Aspar Team en Grand Prix dans les catégories Moto3 et Moto2. Pour rappel, la CFMoto 675SR sera animée par un prometteur moteur trois-cylindres pesant 55 kg dont la puissance est estimée à plus de cent chevaux à 8 250 tr/min, avec un régime maxi de 12 300 tr/min et un 0 à 100 km/h abattu en seulement trois secondes.

Deux concepts inédits de Ducati Scrambler présentés à Londres

À l’occasion du London Bike Shed Motoshow, qui s’est tenu dans la capitale anglaise le week-end dernier, Ducati a dévoilé deux concepts inédits et inattendus de son Scrambler. Deux créations développées par le Centro Stile Ducati que l’on pourrait voir au catalogue prochainement. On a donc découvert le concept CR24l, un Scrambler façon Café Racer au look rétro caractérisé par une jante avant de 17 pouces, un guidon sport avec des rétroviseurs aux embouts de guidon et un carénage enveloppant toute la partie avant. Le second concept est le Scrambler RR24I et son look à la « Mad Max ». Le réservoir est dépouillé de ses protections et remplacé par un cadre permettant de fixer une sacoche de réservoir, tandis qu’à l'arrière, l'échappement Termignoni en position haute accentue le look tracker de ce concept, complété par des pneus Pirelli Scorpion Rally sur des jantes de 18" et 17" associés à un petit garde-boue placé en position haute.

L'essai de la semaine : le scooter Kymco Skytown 125

Affiché à seulement 2 999 € (et même 2 799 € à l'occasion de son lancement jusqu'au 15 juin), le scooter Kymco Skytown 125 fait partie des moins chers de sa catégorie. Simple et pratique à conduire le petit deux-roues urbain est passé entre les mains expertes de Caradisiac Moto pour un essai complet à découvrir cette semaine.