L'actu de la semaine : un nouveau Peugeot 103 SP électrique, la Royal Enfield Shotgun 650, la gamme 2024 Moto Morini, un trail électrique et la Honda NX500 à l'essai

À la Une cette semaine

Peugeot réinvente le 103 SP en version électrique

Présent sur le Salon du 2 Roues de Lyon, qui se tient à Eurexpo jusqu’à demain, Peugeot Motocycles n'a pas fait le déplacement pour rien. Si le public peut y découvrir plusieurs motos et scooters de sa gamme 2024, quelques privilégiés, dont Caradisiac Moto, ont également pu découvrir, en exclusivité et avant-première, un concept inédit : le SPx. Un deux-roues électrique inspiré du mythique 103 SP doté d'une motorisation électrique qui devrait arriver sur le marché d'ici la fin de l'année 2025.

La Royal Enfield Shotgun 650 pour la première fois en France

Présentée en fin d’année dernière, la Royal Enfield Shotgun 650 arrivera dans les concessions françaises dans les prochaines semaines, affichée à partir de 7 590 €. En attendant de la découvrir dans le réseau de la marque indienne, le nouveau cruiser est à découvrir jusqu'à demain pour la première fois en France au Salon du 2 Roues de Lyon.

Moto Morini présente sa gamme 2024 et les tarifs de ses motos

Présente en force sur le Salon du 2 Roues de Lyon avec de nombreuses marques représentées, la Sima, société en charge de l'importation de Moto Morini en France, a dévoilé la gamme 2024 de la marque italienne, qui reposera donc sur les deux roadsters Seiemmezzo, en versions Street et Scrambler, ainsi que sur le trail de moyenne cylindrée X-Cape 650. des motos dont on connaît également les prix : 6 699 €, en baisse de 300 € pour la Seiemmezzo Street, 6 999 €, également en baisse de 300 € pour la Seiemmezzo Scrambler maintenant disponible en coloris Blue Storm et 7 599 € pour la X-Cape 650 avec jantes à bâtons (7 999 € pour les jantes à rayons).

Un nouveau trail électrique pour la marque française Murtas

Jeune marque française basée à Pierrelatte, près de Montélimar, Murtas Motorcycles a présenté une nouvelle moto : un trail électrique équivalent 125 cm3 qui vient compléter le catalogue et disponible en deux versions : TX et TX-Evo. Un modèle qui sera disponible à partir du mois de juin, à partir de 5 490 € en deux coloris : gris et rouge.

L'essai de la semaine : la Honda NX500

Remplaçante de la CB500X dans la gamme de moyenne cylindrée Honda, la NX500 est une nouveauté 2024 de la marque japonaise. Le petit trail motorisé par le bicylindre de 471 cm3 délivrant 47,6 chevaux, facturé 7 449 € et garanti cinq ans, comme le reste de la gamme Honda nous livre ses secrets sur Caradisiac Moto.