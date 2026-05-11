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Essai

La BMW F 450 GS Sport est-elle un trail routier parfait ?

Dans Moto / Nouveauté

Benoit Lafontaine

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3. L’avis de la rédaction sur la BMW F 450 GS Sport

 

La BMW F 450 GS Sport est-elle un trail routier parfait ?

À mesure que sèchent les routes et que le rythme augmente, on prend pleinement conscience de l’agrément général de cette moto et de son niveau de capacité et de performance. Zélée sans être prétentieuse, efficace sans être exclusive, elle a le bon goût de s’accorder avec de très nombreux physiques qui apprécieront aussi bien son poids contenu et bien équilibré que la possibilité de poser facilement les pieds au sol. Maline, apte à faire de la route sans se priver de passages sportifs tout en profitant d’une position de conduite décontractée et d’un surprenant niveau de protection, la F 450 GS se montre aussi pratique au moment de rouler en duo et/ou chargé. Prise USB, petits arceaux d’accroche de bagages sur la coque arrière, elle ne propose certes pas tout le catalogue des options BMW habituelles, mais fait carton plein avec les packs et accessoires proposés, peu onéreux dans l’absolu au regard de la politique maison.

La BMW F 450 GS Sport est-elle un trail routier parfait ?

Certes, il faut passer par la case configurateur et rallonger l’addition d’un billet de 500 ou de 1 000 € pour profiter d’une moto exploitant son plein potentiel et répondant à vos envies, mais elle tient alors toutes ses promesses et permet de découvrir bien plus qu’une moto nativement A2. Forte de sa motorisation puissante et coupleuse rendant difficile de deviner qu’il ne s’agit que d’une 420 cm3, fière de sa partie cycle rigoureuse et suffisamment confortable, d’une ergonomie bien pensée et réellement inscrite dans l’écosystème BMW, la F 450 GS est aussi sans concession sur la qualité perçue. Cette moto n’a en tout cas de cesse de convaincre par sa prestation, redonnant pleine sens à son nom de GS et devenant aussi une moto principale qu’un complément si l’on dispose déjà d’une 13 000 (ou plus ancienne) dans le garage. Cette version Sport se destine à la route, mais avec les jantes à rayons optionnelles (1 057 € en mars 2026), elle prendra du galon et de l’ampleur visuelle, elle qui n’en manque déjà pas. Elle sera alors chère au regard de la concurrence, mais toujours à la hauteur du symbole qu’elle incarne et jamais décevante.

La BMW F 450 GS Sport est-elle un trail routier parfait ?

Reste que ce modèle ne dispose pas de béquille latérale, ce qui impose une béquille d’atelier pour un entretien aisé, que la transmission est bien entendu par chaîne, et que la concurrence est rude, surtout avec une certaine CF Moto 450 MT, certes moins puissante et plus lourde, mais fort bien équipée y compris niveau électronique, plus protectrice et bénéficiant d’origine de suspensions de qualité et à grand débattement pour seulement 5 999 €. BMW compte sur son image premium allemande, mais face au premium chinois bien installé et ayant déjà fait ses preuves, que dira le marché ? La réponse bientôt, sachant que la KLE 500 SE s’affiche à 7 399 € et la KTM 390 Adventure R à 7 199 € sont aussi de la partie et dispose de très sérieux arguments.

Caradisiac a aimé

  • Le caractère du moteur

  • L’équilibre de la partie cycle et son poids contenu

  • Le freinage de qualité

  • Le calibrage de l’électronique

  • Les packs accessibles financièrement

Caradisiac n’a pas aimé

  • Le tarif de base illusoire

  • Le prix final au regard de la concurrence

  • La raideur du levier de frein

BMW F 450 GS Sport
Look
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Design
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Qualité de finition/montage
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Aspects pratiques
  • 5
  • 5
  • 5
  • 5
  • 5
Instrumentation
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Espace de rangement
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Équipement de série
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Ergonomie/confort
  • 7.666666666666667
  • 7.666666666666667
  • 7.666666666666667
  • 7.666666666666667
  • 7.666666666666667
Position de conduite
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Protection (vent/pluie)
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Duo
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Confort
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Prise en main
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Déplacement à l’arrêt
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Moteur
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Sonorité
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Puissance/performance
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Couple
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Reprise/souplesse/vibration
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Boîte de vitesses
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Gestion cartographie
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Châssis
  • 7.833333333333333
  • 7.833333333333333
  • 7.833333333333333
  • 7.833333333333333
  • 7.833333333333333
Répartition des masses
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Tenue de route
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Remontée d’informations
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Qualité de suspensions
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Réglages suspensions
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Gestion des assistances (TC, antidribble, vérin…)
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Freinage
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Feeling au levier/pied
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Qualité d’ABS
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Efficacité de freinage
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Budget
  • 6.75
  • 6.75
  • 6.75
  • 6.75
  • 6.75
Prix d’achat
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
Rapport qualité/prix
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Rapport à la concurrence
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
Consommation
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8

La fiche technique de la F 450 GS Sport

Moteur

Modèle 2026
Type Bicylindre en ligne, quatre-temps, refroidissement liquide, distribution par double arbre à cames en tête, quatre soupapes par cylindre, calage du vilebrequin à 135°, Euro 5+
Cylindrée 420 cm3 (72 x 51,6 mm)
Puissance 47,6 ch (35 kW) à 8.750 tours/minute
Couple 43 Nm à 6.750 tours/minute
Allumage Electronique
Lubrification Carter humide
Alimentation Injection électronique de carburant, gestion moteur BMS-Z
Mode de conduite Rain, Road et Enduro. Option : Enduro PRO

Transmission

  
Embrayage Multidisque en bain d'huile, commande mécanique, antidribble
Boîte de vitesses 6 rapports à commande par crabots, intégrée au carter moteur
Transmission finale Par chaîne 525. Rapport de transmission: 15/48

Partie cycle

  
Cadre Cadre en tube d’acier, unité d’entraînement avec support, cadre arrière tubulaire en acier
Longueur 2.161 mm
Largeur 869 mm
Empattement 1.465 mm
Garde au sol - mm
Hauteur de selle 845 mm
Poids 165 kg à sec, 178 kg en ordre de marche
Suspension avant Fourche inversée KYB de 43 mm, réglage compression et détente sur les versions Sport et GS Trophy, débattement 180 mm
Suspension arrière Bras oscillant en aluminium, amortisseur KYB WAD réglable en précharge du ressort et détente, débattement 180 mm
Angle de chasse 26°1'
Chasse à la roue 115 mm
Frein avant Simple disque de 310 mm, étrier monobloc fixe à 4 pistons, ABS PRO en courbe
Frein arrière Simple disque de 240, étrier flottant à 2 pistons, ABS PRO en courbe
Roues Jantes en alliage léger, avant 2.50x19, arrière 3.50x17
Pneu avant 100/90 R19
Pneu arrière 130/80 R17

Révisions

  
Intervalle - km
Garantie 3 ans

Pratique

  
Capacité emport -
Ecran Compteur TFT de 5,5 pouces
Prise Prise USB-C
Application mobile Android et IOS

Contenances

  
Réservoir 14 litres, dont 2,5 litres de réserve
Coloris Noir, rouge (Sport), Bleu/blanc (GS Trophy)
Prix A partir de 7.500 euros

 

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