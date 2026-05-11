La BMW F 450 GS Sport est-elle un trail routier parfait ?

À mesure que sèchent les routes et que le rythme augmente, on prend pleinement conscience de l’agrément général de cette moto et de son niveau de capacité et de performance. Zélée sans être prétentieuse, efficace sans être exclusive, elle a le bon goût de s’accorder avec de très nombreux physiques qui apprécieront aussi bien son poids contenu et bien équilibré que la possibilité de poser facilement les pieds au sol. Maline, apte à faire de la route sans se priver de passages sportifs tout en profitant d’une position de conduite décontractée et d’un surprenant niveau de protection, la F 450 GS se montre aussi pratique au moment de rouler en duo et/ou chargé. Prise USB, petits arceaux d’accroche de bagages sur la coque arrière, elle ne propose certes pas tout le catalogue des options BMW habituelles, mais fait carton plein avec les packs et accessoires proposés, peu onéreux dans l’absolu au regard de la politique maison.

Certes, il faut passer par la case configurateur et rallonger l’addition d’un billet de 500 ou de 1 000 € pour profiter d’une moto exploitant son plein potentiel et répondant à vos envies, mais elle tient alors toutes ses promesses et permet de découvrir bien plus qu’une moto nativement A2. Forte de sa motorisation puissante et coupleuse rendant difficile de deviner qu’il ne s’agit que d’une 420 cm3, fière de sa partie cycle rigoureuse et suffisamment confortable, d’une ergonomie bien pensée et réellement inscrite dans l’écosystème BMW, la F 450 GS est aussi sans concession sur la qualité perçue. Cette moto n’a en tout cas de cesse de convaincre par sa prestation, redonnant pleine sens à son nom de GS et devenant aussi une moto principale qu’un complément si l’on dispose déjà d’une 13 000 (ou plus ancienne) dans le garage. Cette version Sport se destine à la route, mais avec les jantes à rayons optionnelles (1 057 € en mars 2026), elle prendra du galon et de l’ampleur visuelle, elle qui n’en manque déjà pas. Elle sera alors chère au regard de la concurrence, mais toujours à la hauteur du symbole qu’elle incarne et jamais décevante.

Reste que ce modèle ne dispose pas de béquille latérale, ce qui impose une béquille d’atelier pour un entretien aisé, que la transmission est bien entendu par chaîne, et que la concurrence est rude, surtout avec une certaine CF Moto 450 MT, certes moins puissante et plus lourde, mais fort bien équipée y compris niveau électronique, plus protectrice et bénéficiant d’origine de suspensions de qualité et à grand débattement pour seulement 5 999 €. BMW compte sur son image premium allemande, mais face au premium chinois bien installé et ayant déjà fait ses preuves, que dira le marché ? La réponse bientôt, sachant que la KLE 500 SE s’affiche à 7 399 € et la KTM 390 Adventure R à 7 199 € sont aussi de la partie et dispose de très sérieux arguments.

Caradisiac a aimé