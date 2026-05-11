La BMW F 450 GS Sport est-elle un trail routier parfait ?

3. L’avis de la rédaction sur la BMW F 450 GS Sport
À mesure que sèchent les routes et que le rythme augmente, on prend pleinement conscience de l’agrément général de cette moto et de son niveau de capacité et de performance. Zélée sans être prétentieuse, efficace sans être exclusive, elle a le bon goût de s’accorder avec de très nombreux physiques qui apprécieront aussi bien son poids contenu et bien équilibré que la possibilité de poser facilement les pieds au sol. Maline, apte à faire de la route sans se priver de passages sportifs tout en profitant d’une position de conduite décontractée et d’un surprenant niveau de protection, la F 450 GS se montre aussi pratique au moment de rouler en duo et/ou chargé. Prise USB, petits arceaux d’accroche de bagages sur la coque arrière, elle ne propose certes pas tout le catalogue des options BMW habituelles, mais fait carton plein avec les packs et accessoires proposés, peu onéreux dans l’absolu au regard de la politique maison.
Certes, il faut passer par la case configurateur et rallonger l’addition d’un billet de 500 ou de 1 000 € pour profiter d’une moto exploitant son plein potentiel et répondant à vos envies, mais elle tient alors toutes ses promesses et permet de découvrir bien plus qu’une moto nativement A2. Forte de sa motorisation puissante et coupleuse rendant difficile de deviner qu’il ne s’agit que d’une 420 cm3, fière de sa partie cycle rigoureuse et suffisamment confortable, d’une ergonomie bien pensée et réellement inscrite dans l’écosystème BMW, la F 450 GS est aussi sans concession sur la qualité perçue. Cette moto n’a en tout cas de cesse de convaincre par sa prestation, redonnant pleine sens à son nom de GS et devenant aussi une moto principale qu’un complément si l’on dispose déjà d’une 13 000 (ou plus ancienne) dans le garage. Cette version Sport se destine à la route, mais avec les jantes à rayons optionnelles (1 057 € en mars 2026), elle prendra du galon et de l’ampleur visuelle, elle qui n’en manque déjà pas. Elle sera alors chère au regard de la concurrence, mais toujours à la hauteur du symbole qu’elle incarne et jamais décevante.
Reste que ce modèle ne dispose pas de béquille latérale, ce qui impose une béquille d’atelier pour un entretien aisé, que la transmission est bien entendu par chaîne, et que la concurrence est rude, surtout avec une certaine CF Moto 450 MT, certes moins puissante et plus lourde, mais fort bien équipée y compris niveau électronique, plus protectrice et bénéficiant d’origine de suspensions de qualité et à grand débattement pour seulement 5 999 €. BMW compte sur son image premium allemande, mais face au premium chinois bien installé et ayant déjà fait ses preuves, que dira le marché ? La réponse bientôt, sachant que la KLE 500 SE s’affiche à 7 399 € et la KTM 390 Adventure R à 7 199 € sont aussi de la partie et dispose de très sérieux arguments.
Caradisiac a aimé
Caradisiac n’a pas aimé
|BMW F 450 GS Sport
|Look
|Design
|Qualité de finition/montage
|Aspects pratiques
|Instrumentation
|Espace de rangement
|Équipement de série
|Ergonomie/confort
|Position de conduite
|Protection (vent/pluie)
|Duo
|Confort
|Prise en main
|Déplacement à l’arrêt
|Moteur
|Sonorité
|Puissance/performance
|Couple
|Reprise/souplesse/vibration
|Boîte de vitesses
|Gestion cartographie
|Châssis
|Répartition des masses
|Tenue de route
|Remontée d’informations
|Qualité de suspensions
|Réglages suspensions
|Gestion des assistances (TC, antidribble, vérin…)
|Freinage
|Feeling au levier/pied
|Qualité d’ABS
|Efficacité de freinage
|Budget
|Prix d’achat
|Rapport qualité/prix
|Rapport à la concurrence
|Consommation
La fiche technique de la F 450 GS Sport
|
Moteur
|
Modèle 2026
|Type
|Bicylindre en ligne, quatre-temps, refroidissement liquide, distribution par double arbre à cames en tête, quatre soupapes par cylindre, calage du vilebrequin à 135°, Euro 5+
|Cylindrée
|420 cm3 (72 x 51,6 mm)
|Puissance
|47,6 ch (35 kW) à 8.750 tours/minute
|Couple
|43 Nm à 6.750 tours/minute
|Allumage
|Electronique
|Lubrification
|Carter humide
|Alimentation
|Injection électronique de carburant, gestion moteur BMS-Z
|Mode de conduite
|Rain, Road et Enduro. Option : Enduro PRO
|
Transmission
|Embrayage
|Multidisque en bain d'huile, commande mécanique, antidribble
|Boîte de vitesses
|6 rapports à commande par crabots, intégrée au carter moteur
|Transmission finale
|Par chaîne 525. Rapport de transmission: 15/48
|
Partie cycle
|Cadre
|Cadre en tube d’acier, unité d’entraînement avec support, cadre arrière tubulaire en acier
|Longueur
|2.161 mm
|Largeur
|869 mm
|Empattement
|1.465 mm
|Garde au sol
|- mm
|Hauteur de selle
|845 mm
|Poids
|165 kg à sec, 178 kg en ordre de marche
|Suspension avant
|Fourche inversée KYB de 43 mm, réglage compression et détente sur les versions Sport et GS Trophy, débattement 180 mm
|Suspension arrière
|Bras oscillant en aluminium, amortisseur KYB WAD réglable en précharge du ressort et détente, débattement 180 mm
|Angle de chasse
|26°1'
|Chasse à la roue
|115 mm
|Frein avant
|Simple disque de 310 mm, étrier monobloc fixe à 4 pistons, ABS PRO en courbe
|Frein arrière
|Simple disque de 240, étrier flottant à 2 pistons, ABS PRO en courbe
|Roues
|Jantes en alliage léger, avant 2.50x19, arrière 3.50x17
|Pneu avant
|100/90 R19
|Pneu arrière
|130/80 R17
|
Révisions
|Intervalle
|- km
|Garantie
|3 ans
|
Pratique
|Capacité emport
|-
|Ecran
|Compteur TFT de 5,5 pouces
|Prise
|Prise USB-C
|Application mobile
|Android et IOS
|
Contenances
|Réservoir
|14 litres, dont 2,5 litres de réserve
|Coloris
|Noir, rouge (Sport), Bleu/blanc (GS Trophy)
|Prix
|A partir de 7.500 euros
Photos (41)
Sommaire
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération