Existe-t-il meilleur rapport prix / plaisir en neuf que la CF Moto 675 NK ?
3. L'avis de la rédaction sur la CF Moto 675 NK
Vous disposez d’un budget de 6 500 € et cherchez un roadster sportif ? En trois cylindres d’occasion, vous avez des Yamaha MT09 de 10 ans, des Triumph Speed et Street Triple d’avant 2020, ou encore si vous êtes joueur et passionné, des MV Agusta 675 ou 800 1ʳᵉ génération… et en neuf, la CF Moto 675 ! Son rapport puissance / qualité / prix est absolument imbattable à l’heure actuelle puisqu’elle coûte 1 400 € de moins que les Yamaha MT07 et Honda 750 Hornet, mécaniquement moins nobles avec leur bicylindre calé à 270° plus commun. Elle est beaucoup plus puissante que la Triumph Trident 660, 2 000 € plus chère bien que fabriquée en Asie. La 675 NK coûte aussi 4 000 € de moins qu’une Street Triple 765 A2… En fait, elle est vendue au même prix que l’Aprilia Tuono 457 ou la Honda CB500F, des motos beaucoup moins puissantes (A2 natives) et fabriquées, elles aussi, dans les pays émergents.
Au-delà du prix, vécue au quotidien, cette NK est une machine particulièrement attachante : la position de conduite est relax sans être trop pépère, le moteur est véritablement jouissif de 5 000 à 11 000 trs/mn même s’il diffuse pas mal de vibrations dans les tours, le confort de suspension est notable et la consommation est faible (5,2 l / 100 km sur la durée de notre essai). Quelques détails demeurent certes perfectibles comme le jeu de transmission ou l’à-coup sous 4 000 trs/mn (à voir si de futures mises à jour électroniques pourront le corriger), la monte pneumatique performante, mais sage et les plaquettes de frein avant d’origine améliorables. Reste la fréquence importante des vidanges, toutefois, à ce prix-là, on peut lui pardonner ! Quant aux versions A2, il sera possible de brider / débrider les NK début 2026, nous n’avons donc pas la possibilité d’essayer, mais ce trois cylindres est souple et bien rempli sur l’ensemble de sa plage de régime : sauf « accident » de bridage, il devrait rester ludique et performant une fois la puissance écrêtée (c’était le cas sur les 675 et 660 Triumph).
Caradisiac a aimé
- Moteur à sensations
- Position de conduite
- Confort de suspension
- Tarif imbattable
- Ergonomie pilote
Caradisiac n'a pas aimé
- A-coups de transmission sous 4 000 tr/min
- Freinage
- Détails de finition
- Duo
|CF Moto 675 NK
|Look
|Design
|Qualité de finition/montage
|Aspects pratiques
|Instrumentation
|Espace de rangement
|Équipement de série
|Ergonomie/confort
|Position de conduite
|Protection (vent/pluie)
|Duo
|Confort
|Prise en main
|Déplacement à l’arrêt
|Moteur
|Sonorité
|Puissance/performance
|Couple
|Reprise/souplesse/vibration
|Boîte de vitesses
|Gestion cartographie
|Châssis
|Répartition des masses
|Tenue de route
|Remontée d’informations
|Qualité de suspensions
|Réglages suspensions
|Gestion des assistances (TC, antidribble, vérin…)
|Freinage
|Feeling au levier/pied
|Qualité d’ABS
|Efficacité de freinage
|Budget
|Prix d’achat
|Rapport qualité/prix
|Rapport à la concurrence
|Consommation
La fiche technique de la CF Moto 675 NK
|CF Moto 675 NK 2025
|Moteur
|Type
|trois cylindre en ligne, 4 temps, 12 soupapes, refroidissement liquide
|Cylindrée
|674 cm³
|Alésage / Course
|72 mm x 55,2 mm
|Puissance maxi
|88,5 ch à 11000 trs/mn
|Couple maxi
|6,9 mkg à 8 250 trs/mn
|Rapport volumétrique
|11,5:1
|Emissions sonores
|NC
|Capacité huile (*huile/filtre)
|3,1*
|Alimentation
|Injection électronique Bosch
|Capacité de carburant
|15 l (réserve, 1,9 l)
|Emissions CO2
|NC
|Norme
|Euro 5+
|Consommation de l’essai
|5,2 l / 100 km
|Batterie
|12V
|Transmission
|Embrayage
|Multidisques en bain d’huile, commande par câble
|Boite
|6V
|Transmission finale
|chaine
|Partie cycle
|Cadre
|Cadre périmétrique en acier
|Bras oscillant
|Aluminium
|Dimensions
|L : 2020 mm, l : 849 mm ; h 1155 mm
|Empattement
|1400 mm
|Angle de chasse
|23,9°
|Chasse
|93,2 mm
|Garde au sol
|NC
|Hauteur de selle
|81 mm
|Poids
|189 kg pleins faits
|Suspensions
|Avant
|Fourche inversée KYB ø 41 mm, réglable en précontrainte, détente en compression, déb. 130 mm
|Arrière
|Monoamortisseur KYB cantilever réglables en précontrainte et détente (course 44,5 mm), déb NC
|Roues
|Type
|alu moulées
|Dimensions jantes AV/AR
|3,5’’ x 17 / 5,5’’ X 17
|Pneumatiques
|CST Migra S3 120/70 x 17 – 180/55 x 17
|Freins
|Avant
|Deux disques flottants ø 300 mm, étriers radiaux 4 pistons J Juan, ABS
|Arrière
|Disque fixe ø 240 mm, étrier 1 piston J Juan, ABS
|Equipement électronique de série
|Tableau de bord
|TFT Couleur connecté
|Contrôle de traction
|2 niveaux & désactivable
|ABS
|ABS 2 voies
|Modes de conduite
|Non
|Divers
|Feu et clignotants à LED, prise USB
|Aspects pratiques
|Commandes réglables
|frein, embrayage
|Bulle réglable
|non
|Alarme
|non
|démarrage sans clé
|non
|alimentation électrique
|prise USB
|Poignée de maintien passager
|non
|Béquille centrale
|non
|Tarif
|6 499,00 €
|Coloris / Versions
|Gris
|Options principales
|Garantie
|2 ans
