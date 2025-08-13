Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Cf Moto

Essai

Existe-t-il meilleur rapport prix / plaisir en neuf que la CF Moto 675 NK ?

Pierre Siedzianowski

3. L'avis de la rédaction sur la CF Moto 675 NK

 

Vous disposez d’un budget de 6 500 € et cherchez un roadster sportif ? En trois cylindres d’occasion, vous avez des Yamaha MT09 de 10 ans, des Triumph Speed et Street Triple d’avant 2020, ou encore si vous êtes joueur et passionné, des MV Agusta 675 ou 800 1ʳᵉ génération… et en neuf, la CF Moto 675 ! Son rapport puissance / qualité / prix est absolument imbattable à l’heure actuelle puisqu’elle coûte 1 400 € de moins que les Yamaha MT07 et Honda 750 Hornet, mécaniquement moins nobles avec leur bicylindre calé à 270° plus commun. Elle est beaucoup plus puissante que la Triumph Trident 660, 2 000 € plus chère bien que fabriquée en Asie. La 675 NK coûte aussi 4 000 € de moins qu’une Street Triple 765 A2… En fait, elle est vendue au même prix que l’Aprilia Tuono 457 ou la Honda CB500F, des motos beaucoup moins puissantes (A2 natives) et fabriquées, elles aussi, dans les pays émergents.

Au-delà du prix, vécue au quotidien, cette NK est une machine particulièrement attachante : la position de conduite est relax sans être trop pépère, le moteur est véritablement jouissif de 5 000 à 11 000 trs/mn même s’il diffuse pas mal de vibrations dans les tours, le confort de suspension est notable et la consommation est faible (5,2 l / 100 km sur la durée de notre essai). Quelques détails demeurent certes perfectibles comme le jeu de transmission ou l’à-coup sous 4 000 trs/mn (à voir si de futures mises à jour électroniques pourront le corriger), la monte pneumatique performante, mais sage et les plaquettes de frein avant d’origine améliorables. Reste la fréquence importante des vidanges, toutefois, à ce prix-là, on peut lui pardonner ! Quant aux versions A2, il sera possible de brider / débrider les NK début 2026, nous n’avons donc pas la possibilité d’essayer, mais ce trois cylindres est souple et bien rempli sur l’ensemble de sa plage de régime : sauf « accident » de bridage, il devrait rester ludique et performant une fois la puissance écrêtée (c’était le cas sur les 675 et 660 Triumph).

Caradisiac a aimé

  • Moteur à sensations
  • Position de conduite
  • Confort de suspension
  • Tarif imbattable
  • Ergonomie pilote

Caradisiac n'a pas aimé

  • A-coups de transmission sous 4 000 tr/min
  • Freinage
  • Détails de finition
  • Duo
CF Moto 675 NK
Look
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Design
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
Qualité de finition/montage
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
Aspects pratiques
  • 5
  • 5
  • 5
  • 5
  • 5
Instrumentation
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Espace de rangement
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Équipement de série
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Ergonomie/confort
  • 7.333333333333333
  • 7.333333333333333
  • 7.333333333333333
  • 7.333333333333333
  • 7.333333333333333
Position de conduite
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
Protection (vent/pluie)
  • 4
  • 4
  • 4
  • 4
  • 4
Duo
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
Confort
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Prise en main
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Déplacement à l’arrêt
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Moteur
  • 8.666666666666666
  • 8.666666666666666
  • 8.666666666666666
  • 8.666666666666666
  • 8.666666666666666
Sonorité
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
Puissance/performance
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
Couple
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
Reprise/souplesse/vibration
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
Boîte de vitesses
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
Gestion cartographie
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
Châssis
  • 8.666666666666666
  • 8.666666666666666
  • 8.666666666666666
  • 8.666666666666666
  • 8.666666666666666
Répartition des masses
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
Tenue de route
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
Remontée d’informations
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Qualité de suspensions
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Réglages suspensions
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Gestion des assistances (TC, antidribble, vérin…)
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Freinage
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Feeling au levier/pied
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
Qualité d’ABS
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Efficacité de freinage
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Budget
  • 9.75
  • 9.75
  • 9.75
  • 9.75
  • 9.75
Prix d’achat
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
Rapport qualité/prix
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
Rapport à la concurrence
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
Consommation
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9

La fiche technique de la CF Moto 675 NK

  CF Moto 675 NK 2025
   
Moteur  
Type trois cylindre en ligne, 4 temps, 12 soupapes, refroidissement liquide
Cylindrée 674 cm³
Alésage / Course 72 mm x 55,2 mm
Puissance maxi 88,5 ch à 11000 trs/mn
Couple maxi 6,9 mkg à 8 250 trs/mn
Rapport volumétrique 11,5:1
Emissions sonores NC
Capacité huile (*huile/filtre) 3,1*
Alimentation Injection électronique Bosch
Capacité de carburant 15 l (réserve, 1,9 l)
Emissions CO2 NC
Norme Euro 5+
Consommation de l’essai 5,2 l / 100 km
Batterie 12V
   
Transmission  
Embrayage Multidisques en bain d’huile, commande par câble
Boite 6V
Transmission finale chaine
   
Partie cycle  
Cadre Cadre périmétrique en acier
Bras oscillant Aluminium
Dimensions L : 2020 mm, l :  849 mm ; h 1155 mm
Empattement 1400 mm
Angle de chasse 23,9°
Chasse 93,2 mm
Garde au sol NC
Hauteur de selle 81 mm
Poids  189 kg pleins faits
   
Suspensions  
Avant Fourche inversée KYB  ø 41 mm, réglable en précontrainte, détente en compression, déb. 130 mm
Arrière Monoamortisseur KYB cantilever réglables en précontrainte et détente (course 44,5 mm), déb NC
   
Roues  
Type alu moulées
Dimensions jantes AV/AR 3,5’’ x 17 / 5,5’’ X 17
Pneumatiques CST Migra S3 120/70 x 17 – 180/55 x 17
   
Freins  
Avant Deux disques flottants ø 300 mm, étriers radiaux 4 pistons J Juan, ABS
Arrière Disque fixe ø 240 mm, étrier 1 piston J Juan, ABS
   
Equipement électronique de série  
   
Tableau de bord TFT Couleur connecté
Contrôle de traction  2 niveaux & désactivable
ABS ABS 2 voies
Modes de conduite Non
Divers Feu et clignotants à LED, prise USB
   
Aspects pratiques   
   
Commandes réglables frein, embrayage
Bulle réglable non
Alarme non
démarrage sans clé non
alimentation électrique prise USB
Poignée de maintien passager non
Béquille centrale non
   
Tarif 6 499,00 €
Coloris / Versions  Gris
Options principales  
Garantie 2 ans

 

 

