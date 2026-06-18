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Ducati Desertx

Essai

À 17 490 €, la nouvelle Ducati DesertX n’est-elle pas surcotée ?

Dans Moto / Nouveauté

Pierre Siedzianowski

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3. L’avis de la rédaction sur la Ducati DesertX 2026

 

À 17 490 €, la nouvelle Ducati DesertX n’est-elle pas surcotée ?

Après les Multistrada, Supersport (devenue Panigale V2), Monster et Hypermotard, la DesertX est la dernière ex « 950 » à migrer sur la plate-forme 890/cadre coque en aluminium.

Mais contrairement aux autres modèles, cette transformation ne s’est pas traduite par un allègement drastique. Pour autant, la partie cycle est améliorée par des suspensions de meilleure qualité, le moteur pétillant est plus facile à utiliser en tout terrain et la machine est globalement affinée. Le prix de la chute est réduit, le filtre à air est incomparablement plus accessible et l’entretien devrait être moins onéreux grâce à des intervalles de maintenance longs, à l’absence de courroies de distribution et à des opérations techniques moins chronophages (distribution classique).

Toujours aussi efficace, cette DesertX 890 est peut-être un peu plus maniable et plus facile que l’ancienne en tout terrain. Mieux suspendue, elle perd sans doute un rien de caractère moteur et de brutalité sur route : le 890 est enjoué mais moins caractériel que le 937 précédent, qui était déjà bien édulcoré. Par rapport à la concurrence, la nouvelle DesertX est quand même légèrement moins sportive (off road) qu’une KTM 890 Adventure R, mais plus routière, plus chère qu’une Honda Africa Twin Standard pour un positionnement relativement proche, moins confortable et moins voyageuse qu’une Triumph 900 Tiger Rally mais plus adaptée à l’off road, à des années-lumière tarifaires de la nouvelle CF Moto 1000 MT-X, finalement assez proche dans l’esprit et dans le positionnement, mais non bridable A2.

Elle s’en distingue néanmoins par une technologie avancée, un style très réussi, une finition irréprochable, mais à quel prix…

Caradisiac a aimé

  • Look
  • Moteur souple
  • Freinage en offroad
  • Caractère moteur dans les tours
  • Qualité des suspensions

Caradisiac n'a pas aimé

  • Petit creux à mi-régime
  • Tarif élevé
  • Freinage en conduite sportive
  • Embrayage ferme
Ducati DesertX 2026
Look
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
Design
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
Qualité de finition/montage
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
Aspects pratiques
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Instrumentation
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
Espace de rangement
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
Équipement de série
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
Ergonomie/confort
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Position de conduite
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
Protection (vent/pluie)
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Duo
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Confort
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Prise en main
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Déplacement à l’arrêt
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Moteur
  • 9.166666666666666
  • 9.166666666666666
  • 9.166666666666666
  • 9.166666666666666
  • 9.166666666666666
Sonorité
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
Puissance/performance
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
Couple
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
Reprise/souplesse/vibration
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Boîte de vitesses
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
Gestion cartographie
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
Châssis
  • 9.666666666666666
  • 9.666666666666666
  • 9.666666666666666
  • 9.666666666666666
  • 9.666666666666666
Répartition des masses
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
Tenue de route
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
Remontée d’informations
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Qualité de suspensions
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
Réglages suspensions
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
Gestion des assistances (TC, antidribble, vérin…)
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
Freinage
  • 8.666666666666666
  • 8.666666666666666
  • 8.666666666666666
  • 8.666666666666666
  • 8.666666666666666
Feeling au levier/pied
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Qualité d’ABS
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
Efficacité de freinage
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Budget
  • 7.75
  • 7.75
  • 7.75
  • 7.75
  • 7.75
Prix d’achat
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Rapport qualité/prix
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Rapport à la concurrence
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Consommation
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8

La fiche technique de la Ducati DesertX 2026

  Ducati DesertX 890 2026
   
Moteur  
Type bicylindre en V à 90°, 4-temps, refroidi par eau
Cylindrée 890 cm³
Alésage / Course 96 mm x 61,5 mm
Puissance maxi 110,3 ch à 9 000 trs/mn
Couple maxi 9,4 mkg à 7 000 trs/mn
Rapport volumétrique 13,1:1 
Emissions sonores NC
Capacité huile (*huile/filtre) NC
Alimentation Injection électronique 
Capacité de carburant 18 l (réserve, nc l)
Emissions CO2 125 g/km
Norme Euro 5+
Consommation de l’essai 6,3 l / 100 km (5,4 l/100 km annoncés)
Batterie 12V
   
Transmission  
Embrayage Multidisques en bain d’huile anti dribble  ; commande hydraulique
Boite 6V
Transmission finale Chaine
   
Partie cycle  
Cadre Cadre coque aluminium
Bras oscillant Aluminium
Dimensions L :NC, l :  NC ; h NC
Empattement 1 615 mm
Angle de chasse 27°
Chasse 114 mm
Garde au sol 253 mm
Hauteur de selle 880 mm
Poids  209 kg sans carburant (= 222 kg pleins faits)
   
Suspensions  
Avant Fourche inversée KYB ø 46 mm, entièrement réglable déb. 230 mm
Arrière mono amortisseur KYB entièrement réglable, déb 220 mm
   
Roues  
Type Tubeless à rayonnage périmétrique 
Dimensions jantes AV/AR 2,5’’ x 21 / 4,5’’ X 18
Pneumatiques Pirelli Scorpion Rally STR 90/90 x 21 – 150/70 x 18
   
Freins  
Avant Deux disques ø 305 mm, étriers Brembo radiaux 4 pistons, ABS optimisé en virage & déconnectable mode off road
Arrière Disque fixe ø 265 mm, étrier Brembo 2 pistons, ABS optimisé en virage, déconnectable en mode off orad
   
Equipement électronique de série  
   
Tableau de bord TFT couleur 5’’
Contrôle de traction  DTC 8 niveaux + off
ABS ABS mode route et mode Off Road
Modes de conduite 5 modes entièrement personnalisables
Divers Feu et clignotants à LED, prise USB
   
Aspects pratiques   
   
Commandes réglables frein, embrayage
Bulle réglable oui
Alarme non
démarrage sans clé non
alimentation électrique 2 prise USB
Poignée de maintien passager non
Béquille centrale option
   
Tarif 17 490,00 €
Coloris / Versions  unique
Options principales poignées chauffantes + 336 €
Garantie 4 ans
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