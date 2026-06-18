À 17 490 €, la nouvelle Ducati DesertX n’est-elle pas surcotée ?

Après les Multistrada, Supersport (devenue Panigale V2), Monster et Hypermotard, la DesertX est la dernière ex « 950 » à migrer sur la plate-forme 890/cadre coque en aluminium.

Mais contrairement aux autres modèles, cette transformation ne s’est pas traduite par un allègement drastique. Pour autant, la partie cycle est améliorée par des suspensions de meilleure qualité, le moteur pétillant est plus facile à utiliser en tout terrain et la machine est globalement affinée. Le prix de la chute est réduit, le filtre à air est incomparablement plus accessible et l’entretien devrait être moins onéreux grâce à des intervalles de maintenance longs, à l’absence de courroies de distribution et à des opérations techniques moins chronophages (distribution classique).

Toujours aussi efficace, cette DesertX 890 est peut-être un peu plus maniable et plus facile que l’ancienne en tout terrain. Mieux suspendue, elle perd sans doute un rien de caractère moteur et de brutalité sur route : le 890 est enjoué mais moins caractériel que le 937 précédent, qui était déjà bien édulcoré. Par rapport à la concurrence, la nouvelle DesertX est quand même légèrement moins sportive (off road) qu’une KTM 890 Adventure R, mais plus routière, plus chère qu’une Honda Africa Twin Standard pour un positionnement relativement proche, moins confortable et moins voyageuse qu’une Triumph 900 Tiger Rally mais plus adaptée à l’off road, à des années-lumière tarifaires de la nouvelle CF Moto 1000 MT-X, finalement assez proche dans l’esprit et dans le positionnement, mais non bridable A2.

Elle s’en distingue néanmoins par une technologie avancée, un style très réussi, une finition irréprochable, mais à quel prix…

Caradisiac a aimé

Look

Moteur souple

Freinage en offroad

Caractère moteur dans les tours

Qualité des suspensions Caradisiac n'a pas aimé Petit creux à mi-régime

Tarif élevé

Freinage en conduite sportive

Embrayage ferme Ducati DesertX 2026 Look







Design







Qualité de finition/montage







Aspects pratiques







Instrumentation







Espace de rangement







Équipement de série







Ergonomie/confort







Position de conduite







Protection (vent/pluie)







Duo







Confort







Prise en main







Déplacement à l’arrêt







Moteur







Sonorité







Puissance/performance







Couple







Reprise/souplesse/vibration







Boîte de vitesses







Gestion cartographie







Châssis







Répartition des masses







Tenue de route







Remontée d’informations







Qualité de suspensions







Réglages suspensions







Gestion des assistances (TC, antidribble, vérin…)







Freinage







Feeling au levier/pied







Qualité d’ABS







Efficacité de freinage







Budget







Prix d’achat







Rapport qualité/prix







Rapport à la concurrence







Consommation









La fiche technique de la Ducati DesertX 2026