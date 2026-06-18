À 17 490 €, la nouvelle Ducati DesertX n’est-elle pas surcotée ?

3. L’avis de la rédaction sur la Ducati DesertX 2026
Après les Multistrada, Supersport (devenue Panigale V2), Monster et Hypermotard, la DesertX est la dernière ex « 950 » à migrer sur la plate-forme 890/cadre coque en aluminium.
Mais contrairement aux autres modèles, cette transformation ne s’est pas traduite par un allègement drastique. Pour autant, la partie cycle est améliorée par des suspensions de meilleure qualité, le moteur pétillant est plus facile à utiliser en tout terrain et la machine est globalement affinée. Le prix de la chute est réduit, le filtre à air est incomparablement plus accessible et l’entretien devrait être moins onéreux grâce à des intervalles de maintenance longs, à l’absence de courroies de distribution et à des opérations techniques moins chronophages (distribution classique).
Toujours aussi efficace, cette DesertX 890 est peut-être un peu plus maniable et plus facile que l’ancienne en tout terrain. Mieux suspendue, elle perd sans doute un rien de caractère moteur et de brutalité sur route : le 890 est enjoué mais moins caractériel que le 937 précédent, qui était déjà bien édulcoré. Par rapport à la concurrence, la nouvelle DesertX est quand même légèrement moins sportive (off road) qu’une KTM 890 Adventure R, mais plus routière, plus chère qu’une Honda Africa Twin Standard pour un positionnement relativement proche, moins confortable et moins voyageuse qu’une Triumph 900 Tiger Rally mais plus adaptée à l’off road, à des années-lumière tarifaires de la nouvelle CF Moto 1000 MT-X, finalement assez proche dans l’esprit et dans le positionnement, mais non bridable A2.
Elle s’en distingue néanmoins par une technologie avancée, un style très réussi, une finition irréprochable, mais à quel prix…
Caradisiac a aimé
- Look
- Moteur souple
- Freinage en offroad
- Caractère moteur dans les tours
- Qualité des suspensions
Caradisiac n'a pas aimé
- Petit creux à mi-régime
- Tarif élevé
- Freinage en conduite sportive
- Embrayage ferme
|Ducati DesertX 2026
|Look
|Design
|Qualité de finition/montage
|Aspects pratiques
|Instrumentation
|Espace de rangement
|Équipement de série
|Ergonomie/confort
|Position de conduite
|Protection (vent/pluie)
|Duo
|Confort
|Prise en main
|Déplacement à l’arrêt
|Moteur
|Sonorité
|Puissance/performance
|Couple
|Reprise/souplesse/vibration
|Boîte de vitesses
|Gestion cartographie
|Châssis
|Répartition des masses
|Tenue de route
|Remontée d’informations
|Qualité de suspensions
|Réglages suspensions
|Gestion des assistances (TC, antidribble, vérin…)
|Freinage
|Feeling au levier/pied
|Qualité d’ABS
|Efficacité de freinage
|Budget
|Prix d’achat
|Rapport qualité/prix
|Rapport à la concurrence
|Consommation
La fiche technique de la Ducati DesertX 2026
|Ducati DesertX 890 2026
|Moteur
|Type
|bicylindre en V à 90°, 4-temps, refroidi par eau
|Cylindrée
|890 cm³
|Alésage / Course
|96 mm x 61,5 mm
|Puissance maxi
|110,3 ch à 9 000 trs/mn
|Couple maxi
|9,4 mkg à 7 000 trs/mn
|Rapport volumétrique
|13,1:1
|Emissions sonores
|NC
|Capacité huile (*huile/filtre)
|NC
|Alimentation
|Injection électronique
|Capacité de carburant
|18 l (réserve, nc l)
|Emissions CO2
|125 g/km
|Norme
|Euro 5+
|Consommation de l’essai
|6,3 l / 100 km (5,4 l/100 km annoncés)
|Batterie
|12V
|Transmission
|Embrayage
|Multidisques en bain d’huile anti dribble ; commande hydraulique
|Boite
|6V
|Transmission finale
|Chaine
|Partie cycle
|Cadre
|Cadre coque aluminium
|Bras oscillant
|Aluminium
|Dimensions
|L :NC, l : NC ; h NC
|Empattement
|1 615 mm
|Angle de chasse
|27°
|Chasse
|114 mm
|Garde au sol
|253 mm
|Hauteur de selle
|880 mm
|Poids
|209 kg sans carburant (= 222 kg pleins faits)
|Suspensions
|Avant
|Fourche inversée KYB ø 46 mm, entièrement réglable déb. 230 mm
|Arrière
|mono amortisseur KYB entièrement réglable, déb 220 mm
|Roues
|Type
|Tubeless à rayonnage périmétrique
|Dimensions jantes AV/AR
|2,5’’ x 21 / 4,5’’ X 18
|Pneumatiques
|Pirelli Scorpion Rally STR 90/90 x 21 – 150/70 x 18
|Freins
|Avant
|Deux disques ø 305 mm, étriers Brembo radiaux 4 pistons, ABS optimisé en virage & déconnectable mode off road
|Arrière
|Disque fixe ø 265 mm, étrier Brembo 2 pistons, ABS optimisé en virage, déconnectable en mode off orad
|Equipement électronique de série
|Tableau de bord
|TFT couleur 5’’
|Contrôle de traction
|DTC 8 niveaux + off
|ABS
|ABS mode route et mode Off Road
|Modes de conduite
|5 modes entièrement personnalisables
|Divers
|Feu et clignotants à LED, prise USB
|Aspects pratiques
|Commandes réglables
|frein, embrayage
|Bulle réglable
|oui
|Alarme
|non
|démarrage sans clé
|non
|alimentation électrique
|2 prise USB
|Poignée de maintien passager
|non
|Béquille centrale
|option
|Tarif
|17 490,00 €
|Coloris / Versions
|unique
|Options principales
|poignées chauffantes + 336 €
|Garantie
|4 ans
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