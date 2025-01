La nouvelle Honda NC750X DCT est un trail routier qui pense plus qu’il ne penche (ESSAI)

Que de chemin parcouru par cette NC750X au fil de ses évolutions !

Depuis son lancement en 2012, elle a successivement gagné en cylindrée (2014), subi un premier restyling après la période de 4 ans de rigueur (2016), adoptant au passage un éclairage à Led, avant d’adopter un contrôle de traction et de proposer une version A2 (2018). Il aura fallu attendre 2021 pour découvrir un nouveau cadre, une moto allégée et plus puissante, laquelle a bien entendu servi de base au millésime 2025, lequel adopte un nouveau design, un deuxième disque à l’avant, un écran TFT de 5’, une nouvelle ergonomie et surtout la dernière version du DCT déjà connue sur ses frangins de gamme. De quoi faire un carton plein et valoriser pleinement le tarif de 8 999 € requis en janvier 2025 pour repartir à son guidon.

Certes la NC X n’est pas parfaite, notamment pour ce qui concerne l’emplacement de la prise USB-C sous la selle passager ou encore un côté un peu austère par endroits et par moments, Elle est surtout limitée une garde au sol quelque peu limitante/limante pour des éléments essentiels, mais elle constitue un excellent choix pour un quotidien relevé (physiquement et métaphoriquement). À défaut d’être particulièrement sexy niveau équipement ou fiche technique, elle est une fois encore efficace et bien calibrée, ne versant dans aucune surenchère et misant juste pour une clientèle variée allant du débutant au confirmé, chacun optant pour une boîte de vitesses automatique performante et bien calibrée. L’atout du DCT est certain en matière d’agrément et de liberté de conduite, permettant d’exploiter au mieux une partie cycle permissive à souhaits, à jour niveau amortissement et freinage et fort cohérente. De quoi faire apprécier les belles trajectoires de tout ordre et la route sans encombre.

Plus roadster urbano routier que trail dans sa définition d’amortissement ou de garde au sol, la NC750X n’en demeure pas moins une bonne moto pouvant encore miser sur une consommation raisonnable et une autonomie de près de 400 km en théorie, 300 km si l’on profite de beaux environnements et d’une vitesse variable au cours d’un long trajet. Nous avons ainsi régulièrement dépassé les 4,2 l/100 km à son guidon sur notre trajet technique mené bon train. De pneus il s’entend.