Le nouveau DCT change-t-il vraiment tout sur le Honda X-ADV 750 ?

La principale évolution du modèle 2025 du X-ADV 750 touche la boîte de vitesses à double embrayage. Le logiciel l’exploitant profite d’une belle mise à jour et surtout d’une mise à jour tangible en matière de règles de passage de vitesses. C’est plus fluide, plus « intuitif », plus proche d’une conduite naturelle et expérimentée, et toujours aussi efficace et confortable d’utilisation. Autre bon point : la forme de la selle, revue, se prête davantage aux jambes moins longues ou de plus grande circonférence. Enfin, le régulateur de vitesse permet de manipuler plus facilement le nouveau mécanisme de la bulle en roulant, quand bien même l’opération n’est toujours pas évidente au regard de la pression exercée en fonction de la vitesse.

Mieux équipé, avec son régulateur de vitesse, notamment, et ses éclairages plus performants, le SUV Honda à deux roues marque une fois encore les esprits par son originalité et par son tarif élevé. Demeurent les aspects pratiques peu nombreux pour un scooter aussi polyvalent et un coffre tout juste suffisant pour un seul casque ouvrant à peine assez pour libérer l’espace.

Caradisiac a aimé

La grande polyvalence d’utilisation

Le petit caractère moteur, notamment dans les tours

Le niveau de confort acceptable

Le nouveau DCT optimisé

Poser plus facilement les pieds au sol (à partir d’1,70 m)

Caradisiac n'a pas aimé

Ne pas avoir de raccourci pour désactiver le TCS

Le vide-poche trop petit

La prise USB dans le coffre

Un petit manque de peps en montée dans le technique

L'ouverture du coffre insuffisante pour être confortable

La fiche technique du Honda X-ADV 750

Moteur

Type Bicylindre en ligne calé à 270°, 4 temps, simple ACT et 4 soupapes par cylindre, refroidi par eau

Cylindrée 745 cm3

Alésage x Course 77 x 80 mm

Rapport volumétrique 10,7 à 1

Puissance maxi. 43,1 kW à 6 750 tr/min (A2 : 35 kW à 6000 tr/min)

Couple maxi. 69 Nm à 4 750 tr/min

Capacité d’huile 4 litres

Alimentation

Carburation Injection électronique PGM-FI

Capacité de carburant 13,2 litres

Émissions CO2 85 gr/km

Consommation (WMTC) 3,6 1/100 km

Système électrique

Allumage Digital avec avance électronique

Démarrage Électrique

Batterie 12 V-11,6 Ah

Alternateur NC

Transmission

Embrayage Double embrayage multidisque en bain d'huile

Boîte 6 rapports en prise constante

Transmission finale Par chaîne à joints toriques

Cadre

Type Type diamant en acier

Partie-cycle

Dimensions (L x l x H) 2 215 x 940 x 1 370 mm

Empattement 1 590 mm

Angle de chasse 27°

Traînée 104 mm

Hauteur de selle 820 mm

Garde au sol 165 mm

Poids en ordre de marche 237 kg

Rayon de braquage 2,8 m

Suspensions

Type Avant Fourche inversée ø 41 mm, débattement 153 mm

Arrière Monoamortisseur Pro-Link, bras oscillant aluminium, débattement 150 mm

Roues

Type Jantes alliage

Jantes Avant 17M/C x MT3.50

Arrière 15M/C x MT4.50

Pneumatiques Avant 120/70-R17M/C (58H)

Arrière 160/60-R15M/C (67H)

Freins

Type Avant Double disque hydraulique ø 296 mm avec étriers 4 pistons à montage radial, ABS et plaquettes métal fritté.

Arrière Simple disque hydraulique ø 240 mm avec étrier simple piston, ABS et plaquettes métal fritté

Instrumentation & éclairage

Instrumentation Écran TFT 5 pouces

Sécurité Système de contrôle du couple HSTC, système antiblocage ABS, clef sans contact Smart Key, système antidémarrage HISS

Éclairage Avant Simple optique à diodes

Arrière A LED

Équipements Prise USB-C, clignotants à arrêt automatique, connectivité RoadSync, bulle réglable…