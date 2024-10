Les nouvelles normes Euro 5+ ont-elles tué la Kawasaki Versys 1100 SE ?

Disons les choses clairement, si cette Kawasaki Versys 1100 a vu le jour, c'est surtout pour sauver le trail routier de KHI des normes Euro5+. Et c’est vrai que ça aurait été dommage de voir une bonne moto comme celle-ci disparaître pour une énième norme antipollution. Oui, on peut le dire franchement, la Versys est effectivement une bonne moto de route. D’ailleurs, on entend souvent dire que les normes aseptisent les nouvelles motos, mais Kawa nous prouve que même en étant conforme, ils peuvent continuer à nous fournir des motos sympas. Elle propose un très bon compromis entre performances et technologie. Ces deux dernières notions servent ici un maître mot qui caractérise en grande partie la Versys 1100 : le confort. Peu importe ce que vous aurez envie de faire, de l’arsouille, de la balade ou encore du commuting, cette Kawa s’assurera que vous le fassiez dans le plus grand des conforts.

En concurrence directe avec cette Versys, on peut mettre la dernière Suzuki GSX-S1000GX qui est affichée pratiquement au même prix (18 000 €) et qui propose un niveau de technologie équivalent. Mais l’accent a été mis essentiellement sur le côté sportif de la Suz et moins sur le confort comme c’est le cas sur la Kawasaki. En face de la Versys, on peut aussi mettre la Honda NT 1100 à 14 749 € est tout aussi confortable, mais bien moins sportive et rigoureuse que la Versys. On peut ensuite parler de la Tracer 9 GT+ à 16 999 €. De cylindrée inférieure certes, mais tout aussi puissante et même plus agressive, la Yamaha a même son mot à dire sur le plan technologique avec son régulateur de vitesse adaptatif. À 17 799 € (15 699 € pour la S), la Versys 1100 SE est donc dans la moyenne haute en termes de budget. Ensuite, elle n’excelle peut-être nulle part, mais elle sait tout faire bien.

Quoi qu’il en soit, on salue donc l’initiative du constructeur japonais de vouloir sauver son modèle et on espère que d’autres suivront le pas afin de ne pas voir disparaître des modèles qu’on aurait aimé avoir dans son garage un jour ou l’autre.

Caradisiac a aimé

Les suspensions polyvalentes

Le confort général

La souplesse du moteur

La monte pneumatique parfaitement adaptée

Réglage de la bulle pas pratique

Vibrations à 6 000 tours/min

Le port USB-C mal intégré

