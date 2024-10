Les nouvelles normes Euro 5+ ont-elles tué la Kawasaki Versys 1100 SE ?

Vous l’aurez deviné, petites routes et grands axes seront les terrains de prédilection de cette Versys 1100. Malgré le fait qu’elle pèse tout de même 259 kg tout plein fait, le gros trail routier s’avère être particulièrement agile sur les petites routes sinueuses. Elle virevolte de gauche à droite sans nécessiter d'effort particulier sur les repose-pieds. On pourrait presque se croire sur un supermot à quatre cylindres. Précisons au passage que le début de notre essai s’est déroulé sur une route détrempée qui aurait pu nous faire peur si nous n’avions pas été sur ces Versys. Quelques petits tours de roues et hop ! Nous étions instantanément mis en confiance. Cela est dû notamment à la monture pneumatique qui s’est montrée relativement efficace. Pas besoin de faire chauffer les Bridgestone T31 plus que cela pour qu’il accroche le bitume directement. Tout ça servi par les suspensions Showa pilotées électroniquement qui encaissent les moindres petites imperfections des routes à chèvres sans sourciller.

Parlons aussi de ce nouveau moteur qui lui aussi permet de s’amuser encore plus qu’avant au guidon de cette Versys 1100. Ne vous laissez pas intimider par sa grosse cylindrée. Cette refonte du 4 cylindres est finalement assez domptable. Vous pouvez en faire ce que vous voulez. Vous voulez cravacher dans les virolos ? Pas de souci. Activez le mode Sport et la moto répondra présente. Vous souhaitez vous promener et admirer les paysages, activez le mode road et vous pourrez vous la couler douce. Résultat des comptes : vous êtes totalement mis à l’aise et vous vous surprendrez à mettre du rythme et de l’angle sur des terrains de jeu insoupçonnés.

Puis, sur autoroute, enclenchez le régulateur de vitesse facilement en appuyant sur deux boutons, remontez la bulle et attendez que ça se passe. Prendre les grands axes n’aura jamais été aussi agréable. Notamment grâce à son gros 4 cylindres qui permet d’évoluer en 6ème à 130 km à 5000 tr/min. Évitez en revanche de rester figé au-delà les 6 000 tours, car le 1100 cm3 aura tendance à émettre des vibrations peu agréables dans les reposes-pied.

Une citadine XXL

Si la Versys 1100 peut se montrer à l’aise en milieu urbain, c'est essentiellement grâce à son nouveau bloc moteur. Ce dernier vous facilitera la vie par sa souplesse et son couple. Il sera effectivement rare d’avoir à tricoter avec son sélecteur de vitesses, car ce moulin accepte de descendre dans les tours facilement. On pourrait pratiquement évoluer en 6ème à 60 km/h à 2000 tr/min sans que la moto tousse. Il ne faudra pas trop ralentir non plus car manœuvrer la bête à basse vitesse devient un peu plus difficile. Le poids de la machine se fait beaucoup plus ressentir. On n'est pourtant pas perché si haut sur la selle (à 840 mm) mais il ne faudra pas non plus être trop petit non plus pour pouvoir poser correctement son pied-à-terre en cas de perte d’équilibre lors d’une manœuvre à basse vitesse. Heureusement, elle braque assez bien. Si vous êtes équipés des sacoches rigides du pack Tourer Plus ou Grand Tourer, prenez garde à l’encombrement de la moto au cours des remontées de fil, car la Versys est tout de même un bébé plutôt large (950 mm).

Un passager choyé

Même si nous ne l’avons pas testé à proprement parler, on se doit de vous parler du duo pour une grande voyageuse comme la Versys 1100. C’est un aspect qui n’a pas été mis de côté par Kawasaki, car c’est aussi un argument de vente pour cette moto. Du coup, nous avons au moins eu l’occasion de nous asseoir sur la selle passager et force est de constater qu’elle est tout aussi - si ce n’est plus - moelleuse que la selle du pilote. Cela semble être de bon augure pour le confort du passager. Et si vous voulez que votre accompagnateur(rice) voyage avec vous dans des conditions optimales, installez un top case afin de soulager les abdominaux de ce dernier/dernière et régler la précharge sur le mode “2 personnes” (avec ou sans les valises).