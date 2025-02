La nouvelle Kawasaki Z900 est-elle un avion de chasse ou de voltige ?

L’on pourrait parler des heures des nouvelles qualités de la Z900 modèle 2025. Si aujourd’hui la concurrence est rude avec des roadsters sportifs tous plus enthousiasmants les un que les autres, si une course à l’armement a lieu en matière de puissance et d’assistances ou équipement a lieu (Streetfighter V4, S1000 R, Tuono V4, MT-10 et consorts) et si certains jouent davantage sur un tarif canon et une image (Hornet 1000 en tête, GSX-S 1000 et MT-09 ensuite ), toutes ne peuvent pas revendiquer ce qu’apporte le best-seller de Kawasaki : être un roadster agité et agitateur pouvant paraître imparfait à haute vitesse et une fois brusqué, certes, mais particulièrement agréable à conduire comme à piloter. Une recette qu’a repris Yamaha avec ses MT, rappelons-le. Preuve que le concept est bon ! Surtout, la Z900 ne se prive pas d’un marché des plus intéressants : celui des débutants et des jeunes permis, en continuant de proposer une version A2 enlevant juste le shifter à sa dotation et dérivant d’un modèle débridé affichant 70 kW. En cela, elle rejoint la toute parfaite et impeccable Street Triple 765, véritable trublion haut de gamme de la catégorie et prête à en découdre… si l’on y met le prix.

Plus évoluée que le modèle qu’elle remplace, plus aboutie et plus luxueuse en tous sens, la z900 millésime ‘25 prend du galon et justifie pleinement les choix techniques opérés par leur pertinence et leur impact perceptible sur l’agrément de conduite et sur les performances globales. Rappelons qu’aujourd’hui, pour moins de 10 000 €, rares sont les roadsters aussi bien équipés d’origine pouvant prétendre à ce niveau de performances et de compétence, mais aussi et surtout à ce niveau de plaisir pour les amateurs de pures sensations moteur ou partie cycle. Reste à composer avec une béquille latérale peu pratique à déployer du fait d’un ergot trop court et mal placé ménageant certes la garde au sol, mais pas la patience, et à gérer un amortissement à régler au mieux si l’on désire attaquer et avec un freinage pouvant déséquilibrer sur l’angle. La version SE à 12 149 € devrait améliorer la tout, mais Kawasaki redoute déjà -à tort- la Hornet SP à 11 799 € (janvier 2025). Pour le reste, cette moto porte haut le flambeau des 900 et perpétue un genre en voie de disparition : le roadster accessible et pourtant fort de Kfé. De quoi dépasser les 3 000 unités vendues en moyenne par an en France ?

Caradisiac a aimé

Les améliorations moteur le rendant excellent

Le KTRC réellement désactivable

La partie cycle très joueuse et pourtant stable !

Le tarif et le rapport qualité/prix

Caradisiac n'a pas aimé Le freinage en conduite très sportive

La béquille ménageant la garde au sol, mais pas facile à déployer

L’écran de tableau de bord avec horizon artificiel un peu kitch, non ?

La fiche technique de la Kawasaki Z900