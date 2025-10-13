La QJ Motor SRT 900 SX Touring est-elle une bonne copine un peu lourde sur les bords ?
3. L’avis de la rédaction sur la QJ Motor SRT 900 SX Touring
C’est au fil des kilomètres que l’on apprécie le plus et le mieux cette SRT 900 SX Touring. Une moto spéciale et surprenante, quand bien même datée. Notamment lorsque les conditions de route se dégradent, de par l’état du revêtement ou du fait du climat. Curieuse de prime abord, semblant impressionnante et composée d’éléments choisis pour faire plus sérieuse et mieux équipée, elle est en réalité plus rationnelle et plus fonctionnelle qu’il n’y paraît. Plus sérieuse, aussi. Intimidante, en un sens, de par son gabarit et son poids, elle demeure douce et prévenante, agréable et filtrante. Cette QJ Motor souffle le chaud et le froid. Si elle n’offre pas encore le niveau de finition des motos les plus récentes, y compris Chinoises (CF Moto en tête), elle a bien progressé. Pas niveau instrumentation, assurément le point à revoir au niveau du design et peut-être de la qualité de la dalle TFT, du moins pour la plupart des utilisateurs, mais elle est agréable par ailleurs, notamment à emmener en balade plus ou moins longue. L’ergonomie générale est plaisante (hormis les menus) et la motorisation « 900 » apporte un agrément certain, notamment du fait d’un côté plus nerveux dans les tours. De quoi mouvoir plus efficacement les 263 kg annoncés (avec la bagagerie), malgré une transmission longue, très longue, trop longue, pénalisant les relances entre 3 et 5 000 tr/min.
Cette SRT fait en tout cas un sacré pas en avant au regard de la 800 éponyme, sans avoir les jambes assez longues pour totalement rattraper la concurrence. Les éléments de qualité au niveau freinage et électronique (ABS et TCS), peaufinent le comportement dynamique et influent favorablement sur l’intérêt que l’on peut porter à cette moto, tout en offrant une aisance d’exploitation certaine et une bagagerie simple et exploitable, étanche et capitonnée, pourvue également de poches sur l’intérieur des couvercles. A contrario, le radar de collision/d’angle mort est peu utile et pour tout dire inefficace. Si vous mesurez plus d’1,70m et si pour vous le confort est essentiel, plus important même que l’impression de poids ou la nécessité de voyager à deux (petit gabarit recommandé sur la place arrière) et si bien sûr votre budget est plus limité que vos envies de voyage, alors voici une moto intéressante à défaut d’être parfaite. Dommage pour cette SRT 900 SX Touring qu’il existe une CF Moto 800 MT Sport + à 8 999 € avec un équipement plus luxueux que celui-ci et plus légère (231 kg)… Sans oublier son moteur plus noble et fort bien géré lui aussi, issu de chez KTM. Par exemple.
Caradisiac a aimé
-
Le comportement moteur
-
Le confort de position et de selle
-
L’autonomie
Caradisiac n’a pas aimé
-
La présentation de l’instrumentation
-
Le radar angle mort/collision arrière inefficace
-
Le poids important
QJ Motor SRT 900 SX Touring Look
-
-
-
-
-
Design
-
-
-
-
-
Qualité de finition/montage
-
-
-
-
-
Aspects pratiques
-
-
-
-
-
Instrumentation
-
-
-
-
-
Espace de rangement
-
-
-
-
-
Équipement de série
-
-
-
-
-
Ergonomie/confort
-
-
-
-
-
Position de conduite
-
-
-
-
-
Protection (vent/pluie)
-
-
-
-
-
Duo
-
-
-
-
-
Confort
-
-
-
-
-
Prise en main
-
-
-
-
-
Déplacement à l’arrêt
-
-
-
-
-
Moteur
-
-
-
-
-
Sonorité
-
-
-
-
-
Puissance/performance
-
-
-
-
-
Couple
-
-
-
-
-
Reprise/souplesse/vibration
-
-
-
-
-
Boîte de vitesses
-
-
-
-
-
Gestion cartographie
-
-
-
-
-
Châssis
-
-
-
-
-
Répartition des masses
-
-
-
-
-
Tenue de route
-
-
-
-
-
Remontée d’informations
-
-
-
-
-
Qualité de suspensions
-
-
-
-
-
Réglages suspensions
-
-
-
-
-
Gestion des assistances (TC, antidribble, vérin…)
-
-
-
-
-
Freinage
-
-
-
-
-
Feeling au levier/pied
-
-
-
-
-
Qualité d’ABS
-
-
-
-
-
Efficacité de freinage
-
-
-
-
-
Budget
-
-
-
-
-
Prix d’achat
-
-
-
-
-
Rapport qualité/prix
-
-
-
-
-
Rapport à la concurrence
-
-
-
-
-
Consommation
-
-
-
-
-
La fiche technique de la QJ Motor SRT 900 SX Touring
Moteur
Modèle 2025
Type Bicylindre en ligne, 4-temps, refroidissement liquide, distribution par double arbre à cames en tête, 8 soupapes, Euro 5+ Cylindrée 904 cm3 (92 x 68 mm) Puissance 95 cv (70 kW) à 9.000 tours/minute // A2 : 47 ch Couple 90 Nm 6.500 tours/minute Allumage Electronique Lubrification Carter humide Alimentation Injection électronique de carburant, accélérateur ride by wire Mode de conduite Standard, Sport, Pluie, Off-road
Transmission
Embrayage Multi disques en bain d’huile Boîte de vitesses 6 rapports, shifter bidirectionnel Transmission finale Par chaîne
Partie cycle
Cadre Treillis tubulaire en acier Longueur 2.250 mm Largeur 950 mm Empattement 1.540 mm Garde au sol 210 mm Hauteur de selle 835 mm Poids 263 kg tous pleins faits Suspension avant Fourche télescopique inversée Marzocchi réglable, débattement NC Suspension arrière Bras oscillant, mono-amortisseur hydraulique réglable, débattement NC Angle de chasse -° Chasse à la roue - mm Frein avant Double disque de 320 mm, étriers radiaux Brembo à 4 pistons, ABS Frein arrière Simple disque de 260 mm, étrier flottant Brembo, ABS Roues Jantes à rayons de 19 et 17 pouces Pneu avant 110/80-19 Maxxis Pneu arrière 150/70-17 Maxxis
Révisions
Intervalle - km Garantie 3 ans pièces et main d'oeuvre
Pratique
Capacité emport Top case 45 litres, valise droite de 30 litres, valise gauche de 37 litres Ecran Compteur TFT de 7 pouces, connectivité bluetooth, navigation intégrée Prise Port USB A Application mobile -
Contenances
Réservoir 24 litres Coloris Noir Prix 9.999 euros
Photos (46)
Sommaire
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération