C’est au fil des kilomètres que l’on apprécie le plus et le mieux cette SRT 900 SX Touring. Une moto spéciale et surprenante, quand bien même datée. Notamment lorsque les conditions de route se dégradent, de par l’état du revêtement ou du fait du climat. Curieuse de prime abord, semblant impressionnante et composée d’éléments choisis pour faire plus sérieuse et mieux équipée, elle est en réalité plus rationnelle et plus fonctionnelle qu’il n’y paraît. Plus sérieuse, aussi. Intimidante, en un sens, de par son gabarit et son poids, elle demeure douce et prévenante, agréable et filtrante. Cette QJ Motor souffle le chaud et le froid. Si elle n’offre pas encore le niveau de finition des motos les plus récentes, y compris Chinoises (CF Moto en tête), elle a bien progressé. Pas niveau instrumentation, assurément le point à revoir au niveau du design et peut-être de la qualité de la dalle TFT, du moins pour la plupart des utilisateurs, mais elle est agréable par ailleurs, notamment à emmener en balade plus ou moins longue. L’ergonomie générale est plaisante (hormis les menus) et la motorisation « 900 » apporte un agrément certain, notamment du fait d’un côté plus nerveux dans les tours. De quoi mouvoir plus efficacement les 263 kg annoncés (avec la bagagerie), malgré une transmission longue, très longue, trop longue, pénalisant les relances entre 3 et 5 000 tr/min.

Cette SRT fait en tout cas un sacré pas en avant au regard de la 800 éponyme, sans avoir les jambes assez longues pour totalement rattraper la concurrence. Les éléments de qualité au niveau freinage et électronique (ABS et TCS), peaufinent le comportement dynamique et influent favorablement sur l’intérêt que l’on peut porter à cette moto, tout en offrant une aisance d’exploitation certaine et une bagagerie simple et exploitable, étanche et capitonnée, pourvue également de poches sur l’intérieur des couvercles. A contrario, le radar de collision/d’angle mort est peu utile et pour tout dire inefficace. Si vous mesurez plus d’1,70m et si pour vous le confort est essentiel, plus important même que l’impression de poids ou la nécessité de voyager à deux (petit gabarit recommandé sur la place arrière) et si bien sûr votre budget est plus limité que vos envies de voyage, alors voici une moto intéressante à défaut d’être parfaite. Dommage pour cette SRT 900 SX Touring qu’il existe une CF Moto 800 MT Sport + à 8 999 € avec un équipement plus luxueux que celui-ci et plus légère (231 kg)… Sans oublier son moteur plus noble et fort bien géré lui aussi, issu de chez KTM. Par exemple.

Caradisiac a aimé