Avec la nouvelle Suzuki GSX-S 1000, ce sont les détails qui font la différence

Même si cette Suzuki GSX-S 1000 2025 n’est pas du tout une refonte totale de l’ancienne version, on comprend la démarche de Suzuki qui veut maximiser ses chances de rivaliser avec une concurrence qui s’annonce rude. Surtout en 2025 où nous allons voir arriver une certaine Honda Hornet 1000. Avec la dotation d’un écran TFT (principale et unique évolution pour ce millésime), la marque d'Hamamatsu veut mettre toutes les chances de son côté et apporter une alternative simpliste au marché des hyper roadsters sportifs. En effet, quand on regarde ce segment, on constate que la Suz’ n’est pas aussi technologique qu’une Yamaha MT-10 , une BMW S 1000 R et donc la fameuse Honda Hornet 1000 qui fait office de concurrente directe.

Suzuki espère pouvoir vendre entre 450 et 500 GSX-S 1000 en 2025. C’est un objectif plutôt terre à terre de leur part et montre que les Japonais ont conscience que cette base commence à devenir vieillissante. Car Honda risque sûrement d’écouler bien plus d’Hornet 1000. Surtout pour sa première année de commercialisation. D’autant plus que le constructeur ailé attaque très agressivement le segment avec un tarif très agressif. Que cela soit pour sa version basique à 10 599 € ou la variante SP affichée à 11 799 € . Ce sont donc des motos complètement inédites et elles sont toutes les deux moins chères qu’un GSX-S 1000 2025 proposé à partir de 13 799 €. Elle coûte donc 2 000 € de plus qu’une Hornet 1000 SP. La chose qui est sûre aujourd’hui, c’est que la Suzuki reste une bonne moto même si sa conception commence à dater. Reste maintenant à savoir si la Honda saura être à la hauteur de la GSX-S 1000, car à l’heure où nous écrivons ces lignes, la Hornet 1000 n’a pas encore été essayée. Mais si elle suit le modèle de sa petite sœur, la 750, on aurait une piste quant au niveau de prestation et de finitions offert par la principale rivale de cette nouvelle Suzuki GSX-S 1000 2025.

Caradisiac a aimé

Utilisation simple du TFT

Finitions

Châssis sain

Position neutre Caradisiac n'a pas aimé Motorisation vieillissante

Manque de feeling dans le train avant (sur le mouillé)

Prix par rapport à la concurrence (surtout la Hornet)

Dunlop Sportsmart MK4 pas d'origine, dommage Suzuki GSX-S1000 2025 Look







Design







Qualité de finition/montage







Aspects pratiques







Instrumentation







Espace de rangement







Équipement de série







Ergonomie/confort







Position de conduite







Protection (vent/pluie)







Duo







Confort







Prise en main







Déplacement à l’arrêt







Moteur







Sonorité







Puissance/performance







Couple







Reprise/souplesse/vibration







Boîte de vitesses







Gestion cartographie







Châssis







Répartition des masses







Tenue de route







Remontée d’informations







Qualité de suspensions







Réglages suspensions







Gestion des assistances (TC, antidribble, vérin…)







Freinage







Feeling au levier/pied







Qualité d’ABS







Efficacité de freinage







Budget







Prix d’achat







Rapport qualité/prix







Rapport à la concurrence







Consommation









La fiche technique de la Suzuki GSX-S 1000