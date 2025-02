Pourquoi la Triumph Tiger 800 Sport 2025 est inclassable ?

Faire connaissance avec la Tiger 800 Sport, c’est découvrir un tout nouveau bloc-moteur, quand bien même dérivé de manière plus ou moins éloignée du bloc 660 équipant déjà Tiger et Trident. Expérience particulière et enthousiasmante, la conduite de la nouveauté 2025 du constructeur anglais permet de remarquer une volonté de se rendre plus accessible, y compris d’un point de vue économique. En réduisant le prix d’achat comme en diminuant celui d’entretien et d’utilisation, Triumph fait un geste supplémentaire vers le grand public tout en conservant son image haut de gamme. Une volonté d’autant plus louable que les seules concessions à faire concernent l’équipement, moins luxueux en apparence que par le passé, mais constituant le meilleur rapport qualité prix possible, à l'image de ce que propose déjà Honda avec ses Hornet et sa Transalp.

Loin de déchanter, on découvre ainsi une moto aussi importante pour le constructeur que risquée d’un point de vue marketing, ce "SUV" de la moto étant assez inclassable, si ce n'est dans la catégorie "bonne moto". Pour autant, la nouvelle Tiger Sport est une moto que l’on considère et respecte d’autant plus qu’elle ose entrer en concurrence avec des modèles déjà présents de longue date, Tracer 9 en tête. Plus qu’une vitrine pour son nouveau trois cylindres expressif et enthousiasmant, Triumph offre là un premier pas vers quelque chose de plus grand. Du moins peut-on l’espérer. Un pas réussi pouvant au choix fédérer les indécis ne sachant pas opter pour l'une ou l'autre des catégories moto, ou ceux à la recherche d'une bonne moto capable de beaucoup, performante et confortable à la fois.

Difficile à classer, certes, le « trail » routier Triumph est davantage un roadster Sportivo GT protecteur à allure de trail qu’un trail à roues de 17 pouces rendu sportif par l’adoption de carénages plus taillés. La 800 Sport est bien davantage qu’une simple augmentation de cylindrée de la 660 éponyme. Ses caractéristiques techniques, déjà, sont un premier atout. Son moteur, ensuite, et ses capacités dynamiques largement renforcées, pour finir, la placent bien au-dessus des motos hautes sur pattes. Ne reste plus qu’à jouer du clic et du tournevis pour trouver les meilleurs réglages de suspensions possibles en fonction de vos aspirations de conduite, le confort ayant été privilégié de base. Plus accessible physiquement, du fait d’une possibilité innée de poser pied(s) au sol de manière aisée grâce à une selle bien taillée, offrant une position de conduite efficace et décontractée, pratique par bien des aspects au regard des possibilités de personnalisation, la nouvelle Tiger de route est une moto simple et efficace à laquelle ne manque au final qu’une prise USB pour alimenter un téléphone ou un périphérique… Pour le reste, elle assure !

Caradisiac a aimé