Le nouveau Honda Forza 750 est-il plus beau, plus bio et… plus haut ?

Compagnon de route des plus rationnels, le Forza 750 gagne cette année une esthétique plus séduisante tout en renforçant sa prestation et son équilibre. Si vous disposez du précédent modèle, vous apprécierez les progrès réalisés une fois encore par le DCT, notamment en matière d’agrément de conduite et de pertinence du passage prédictif des rapports. Ainsi calibrée, la boîte à double embrayage n’impose quasiment plus d’utiliser les gâchettes de sélection, tandis que ses réactions sont affinées de manière importante, tout comme la manière de délivrer le couple moteur. Le bicylindre profite à tout étage de cette nouvelle façon d’être exploité, par petites touches particulièrement appréciables au quotidien. Certes, l’enclenchement de la première reste sonore et vif, mais ensuite, c’est du beurre ! Et du beurre salé, même, lorsqu’il est question de relever un trajet d’un peu de peps moteur. Certes, il n’est pas à proprement parler sportif, mais le Forza dispose de bonnes qualités routières et d’un comportement pouvant s’affirmer. Surtout, sa tenue de route permet d’exploiter pleinement la puissance mise à disposition.

Bien équipé d’origine, pouvant être orienté vers un côté plus voyageur au moyen d’un pack incluant les valises, le Forza 750 réduit encore la frontière entre le scooter et la moto tout en tirant parti des avantages de chacun des deux mondes. La sacoche de tunnel central donne également l’impression d’être sur une moto, à la manière du NC 750 S aujourd’hui disparu, mais avec une protection digne d’une routière. Cet hybride peut en tout cas séduire de nombreux profils de permis A ou A2 et mettre en avant son côté utilitaire amélioré pouvant sembler un tantinet lourd au regard du X-ADV. Il n’en demeure pas moins un véhicule attrayant et agréable. Honda dit qu’avec lui, « Vos ambitions n’ont plus de limite », disons que si : celle des 12 449 € requis, plus le prix des options, pour un scooter haut de gamme certes, mais surtout pour l’un des derniers deux roues à se revendiquer voyageur tout en étant accessible et ne faisant pas partie de la catégorie des trails. Autre point en faveur du Forza de nouvelle génération : il devient plus vertueux d'un point de vue écologique et intègre de très nombreuses pièces en Durabio, teinté ou non, un matériau issu du maïs, ou encore des pièces issues du recyclage et de la réutilisation de plastiques n'ayant pas passé les contrôles qualité et issus de la production Honda. Pour résumer, le Forza 750 2025 apparaît plus beau, plus bio et surtout, il franchit encore un cap en matière de qualité.

Caradisiac a aimé

Le nouveau DCT

La bulle électrique

Un peu plus de place pour les pieds

L’équipement de base

L’esthétique plus sportive Caradisiac n'a pas aimé Le train avant lourd à basse vitesse

La sensation de poids plus importante que sur la X-ADV

Un manque de nervosité dans les épingles

La selle d’origine résolument ferme

La place dans le coffre pour un casque avec intercom externe

Honda Forza 750 2025 Look







Design







Qualité de finition/montage







Aspects pratiques







Instrumentation







Espace de rangement







Équipement de série







Ergonomie/confort







Position de conduite







Protection (vent/pluie)







Duo







Confort







Prise en main







Déplacement à l’arrêt







Moteur







Sonorité







Puissance/performance







Couple







Reprise/souplesse/vibration







Boîte de vitesses







Gestion cartographie







Châssis







Répartition des masses







Tenue de route







Remontée d’informations







Qualité de suspensions







Réglages suspensions







Gestion des assistances (TC, antidribble, vérin…)







Freinage







Feeling au levier/pied







Qualité d’ABS







Efficacité de freinage







Budget







Prix d’achat







Rapport qualité/prix







Rapport à la concurrence







Consommation









La fiche technique du Honda Forza 750 2025

Moteur

Type Bicylindre en ligne calé à 270°, 4 temps, simple ACT et 4 soupapes par cylindre, refroidi par eau

Cylindrée 745 cm3

Alésage x Course 77 x 80 mm

Rapport volumétrique 10,7 à 1

Puissance maxi. 43,1 kW à 6 750 tr/min (35 kW à 6 000 tr/min)

Couple maxi. 69 Nm à 4 750 tr/min (65 Nm à 4 000 tr/min)

Capacité d’huile 4 litres

Émissions CO 2 NC

Alimentation

Carburation Injection électronique PGM-FI

Capacité de carburant 13,2 litres

Consommation (WMTC) 3,6 l/100 km

Système électrique

Allumage Digital avec avance électronique

Démarrage Électrique

Batterie 12 V-11 Ah

Alternateur 510 W à 5 000 tr/min

Transmission

Embrayage Double embrayage multidisque en bain d'huile

Boîte 6 rapports en prise constante

Transmission finale Par chaîne à joints toriques

Cadre

Type Type diamant en acier

Partie cycle

Dimensions (L x l x H) 2 200 x 790 x 1 480 mm

Empattement 1 580 mm

Angle de chasse 27°

Traînée 104 mm

Hauteur de selle 790 mm

Garde au sol 135 mm

Poids en ordre de marche 236 kg

Rayon de braquage NC

Suspensions

Type Avant Fourche inversée ø 41 mm, débattement 120 mm

Arrière Monoamortisseur Pro-Link, bras oscillant aluminium, débattement 120 mm

Roues

Type Jantes alliage "3 par 3"

Jantes Avant 17M/C x MT3.50

Arrière 15M/C x MT4.50

Pneumatiques Avant 120/70-R17M/C

Arrière 160/60-R15M/C

Freins

Type Avant Double disque hydraulique ø 310 mm avec étriers 4 pistons à montage radial, ABS et plaquettes métal fritté.

Arrière Simple disque hydraulique ø 240 mm avec étrier simple piston, ABS et plaquettes métal fritté

Instrumentation & éclairage

Instrumentation Écran TFT couleur 5 pouces

Sécurité Système de contrôle du couple HSTC, système antiblocage ABS, clef sans contact Smart Key

Éclairage Avant Double optique à diodes

Arrière A diodes

Équipements Prise USB