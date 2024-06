L'Eurofestival Harley-Davidson est de retour à la maison !

C’est une nouvelle qui va ravir de nombreux motards : l’Euro Festival Harley-Davidson va retrouver ses terres originelles de Port Grimaud, dans le Golfe de Saint-Tropez dès l’année prochaine, du 8 au 11 mai 2025.

Rendez-vous incontournable de la culture moto, et de l’univers biker, la dernière édition de l’Euro Festival, en 2018, avait réuni plus de 30 000 participants.

Fragilisé par des incidents entre festivaliers et riverains lors des éditions 2017 et 2018, puis par la crise sanitaire, l’Euro Festival restera à Port Grimaud, et aura un nouveau lieu officiel adjacent à son site d'origine : le Camping de la Plage, qui est un grand terrain de camping à côté des Prairies de la Mer.

Un nouveau départ après des années difficiles

Durant les quatre jours du festival, les visiteurs pourront profiter de ce magnifique emplacement en bord de mer pour découvrir et essayer tous les derniers modèles de motos Harley-Davidson à l'Expo H-D et profiter des concerts d’artistes internationaux et des nombreuses animations.

Le vendredi 9 mai, le village voisin de Grimaud accueillera le Harley-Davidson Custom Bike Show, un évènement gratuit où jusqu'à 100 motos concourront dans six catégories.

Le samedi 10 mai sera marqué par le retour de la célèbre parade de motos Harley-Davidson, avec des milliers de motards attendus pour sillonner les rues de Saint-Tropez et les routes environnantes.

Les billets pour l’Euro Festival Harley-Davidson 2025 seront en vente dès le samedi 8 juin.