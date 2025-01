La future Triumph Thruxton 400 toujours plus proche

Après les Speed 400 et Scrambler 400 X, le partenariat entre Triumph et le géant indien Bajaj devrait se poursuivre avec, au moins, trois nouveaux modèles de moyenne cylindrée.

Parmi eux, on devrait très prochainement découvrir une nouvelle Thruxton 400.

Une moto qui reprendra les traits du modèle du même nom de plus grosse cylindrée aujourd'hui disparu du catalogue du constructeur anglais après une Final Edition produite il y a maintenant plus d'un an.

Semi-carénée, la future Thruxton 400, déjà évoquée ici même il y a quelques mois a de nouveau été espionnée en Inde.

Cette fois, le prototype utilisé pour les ultimes phases de test du futur modèle semble plus que jamais proche de sa finalisation, avec de nombreux éléments empruntés à l'une des motos de la nouvelle gamme 400 de Triumph.

Une nouvelle déclinaison de la gamme Triumph 400 en approche

Sans surprise, on retrouvera au cœur du Café Racer anglo-indien le nouveau moteur de 398 cm3 produit par Bajaj. Un bloc développant 40 chevaux et un couple de 37,5 Nm inauguré sur les deux premiers modèles 400 siglés Triumph à sortir des usines indiennes de Bajaj, les Speed 400 et Scrambler 400 X.

Si on attend encore l'officialisation du modèle, l'annonce ne devrait maintenant plus tarder.

Pour la suite, on peut déjà imaginer voir arriver dans le catalogue Triumph une Tiger 400, une Bonneville 400 ou encore un Bobber 400. Autant de modèles déjà présents au catalogue Triumph dans de plus grosses cylindrées qui pourraient ainsi être déclinés en version 400.