La Honda CB1000F, la Ducati Panigale V4 Tricolore Italia, la Royal Enfield Classic 650, la Ducati Multistrada V2 et la Triumph Speed Triple 1200 RS

À la Une cette semaine

Évoquée depuis des mois, la nouvelle Honda CB1000F a été dévoilée officiellement au Japon cette semaine. Née sous le nom de projet CB1000F Concept, cette inédite néo-rétro a connu un chemin tortueux jusqu'à cette présentation en grande pompe lors du salon d'Osaka, à tel point que l'on pensait même le projet définitivement abandonné. Prenant la forme d'un gros roadster au look soigneusement rétro, inspiré des illustres CB750F, puis des CB900F et CB1000F, la Honda CB1000F de nouvelle génération partage ses caractéristiques techniques avec la Hornet 1000, le quatre-cylindres dérivé de la CBR Fireblade 2017. Un modèle attendu dès cette fin d'année 2025.

Ultime hommage de Ducati à ses couleurs italiennes, la Ducati Panigale V4 Tricolore Italia est un modèle exclusif produit à seulement 163 exemplaires, tous numérotés et signés de la main de Francesco Baignaia. Une édition spéciale qui repose sur la nouvelle V4 S présentée en juillet dernier et enrichie de roues à cinq branches en fibre de carbone (roues forgées pour la V4 S), du système de freinage avant Front Brake Pro+, composé de deux disques Brembo T-Drive à ailettes d'un diamètre de 338,5 mm et d'une épaisseur de 6,2 mm, et d'étriers de course GP4 Sport Production usinés dans la masse, homologués pour la route et équipés d'ailettes de refroidissement. Tous les exemplaires de cette moto ont déjà été attribués.

Royal Enfield surfe sur la vague de la nostalgie, et notamment des regrettées Classic ou Bullet 500 avec sa nouvelle Classic 650. Un modèle qui reprend les codes esthétiques des motos d’antan tout en embarquant le bicylindre de 650 cm3 déjà éprouvé de la marque. Simple et accessible, elle vise les amateurs de belles mécaniques vintage, les permis A2 et ceux qui veulent une moto facile pour rouler à un rythme tranquille. Une nouveauté 2025 qui arrive en concession et déjà essayée par Caradisiac Moto, qui vous emmène dans la région de Madrid, en Espagne.

Direction Valence pour tester la nouvelle Ducati Multistrada V2

Nouveau moteur à la cylindrée réduite (890 cm3 contre 937 cm3), nouveau cadre monocoque aluminium, Ducati a largement revu sa Multistrada de milieu de gamme, désormais calquée sur les prestigieuses V4. Un modèle qui profite d'une refonte très importante que Caradisiac a pu essayer dans sa version S près de Valence (Espagne).

Des suspensions électroniques et Euro5+ pour la Triumph Speed Triple 1200 RS 2025

Des suspensions électroniques dernier cri, un moteur amélioré et un nouveau système d’échappement, c’est la recette de la Triumph Speed Triple 1200 RS version 2025 que Caradisiac Moto a pu essayer sur le circuit portugais de Portimao et sur les routes environnantes.