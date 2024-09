La Honda CBR1000RR-R Fireblade SP s'habille de carbone avec une série limitée

Revue en 2024, l'hypersportive Honda CBR1000RR-R SP va profiter d'une série limitée Carbon Edition.

Limité à seulement 300 exemplaires, dont 70 sont réservés au marché français, le modèle arbore un look unique entièrement noir, relevé par une série de composants en carbone qui contribuent à un gain de poids de 1 kg par rapport à la version standard.

Des pièces en carbone pré-imprégné 3K/12K moulés selon une méthode d’autoclave, utilisée dans l’aéronautique et la compétition auto/moto, qui incluent le garde-boue avant et arrière, le sabot moteur, les flancs de carénage, les ailettes aérodynamiques et le cache de la boîte à air, recouvertes avec un revêtement transparent mat, résistant aux UV.

Les 70 exemplaires destinés à la France bénéficieront aussi de contenus exclusifs : une montre B.R.M unique, marquée du logo HRC et avec un fond en imitation carbone, un coffret personnalisé, contenant deux emplacements pour la montre et la clé de la moto, gravé du même numéro que la plaque commémorative présente sur le kit carbone et un capot de selle signé par le pilote MotoGP et ambassadeur de Honda France, Johann Zarco.

La Honda CBR1000RR-R SP Carbon Edition sera disponible à la commande dans les concessions françaises à partir du mois de novembre prochain, au prix de 31 999 €.