La Kawasaki Z1100 2026 veut perpétuer la tradition Sugomi

Héritières du concept Sugomi cher à Kawasaki, qui incarne l'esprit de la famille Z et initié en 2014 avec la Z1000, les nouvelles Z1100 et Z1100 SE trônent toujours au sommet de la gamme aux côtés des modèles équipés du moteur compressés.

Le « Sugomi », qui incarne le concept essentiel qui guide le design et la sensation de conduite des roadsters Z, continue d’influencer chaque nouveau modèle de la gamme Z.

Pour son millésime 2026, la Z1100, qui conserve son style caractéristique, se distingue par ses phares LED et son nouveau sabot moteur sculpté d’ailettes, renforçant son image agressive.

Les Z1100 reposent sur un cadre double poutre en aluminium à haute rigidité, une fourche SFF-BP et une suspension arrière à biellette horizontale. Sur la Z1100, des étriers monoblocs sont associés à de larges disques de frein de 310 mm de diamètre. La Z1100 SE se distingue sur ce point par un équipement de freinage signé Brembo, avec des étriers monoblocs à montage radial, des disques Brembo et des durites de frein tressées en acier. À l’arrière, on retrouve l’amortisseur Öhlins S46. Pour 2026, la monte pneumatique est confiée aux Dunlop Sportmax Q5A.

L'instrumentation est confiée à un tableau de bord TFT couleurs entièrement numérique de 5 pouces. Celui-ci intègre la navigation virage par virage ainsi qu'une connectivité Smartphone complète, permettant l’accès à de nombreuses fonctionnalités via l’application Kawasaki Rideology The App Motorcycle, y compris la commande vocale.

Des changements invisibles mais précieux pour la Kawasaki Z1100

Les Z1100 et Z1100 SE intègrent aussi un arsenal complet d’aides électroniques à la conduite : un nouvel accélérateur électronique permet notamment l’ajout du régulateur de vitesse, le dernier shifter Kawasaki KQS à la montée comme à la descente. Au cœur du système, une centrale inertielle (IMU) à six axes pilote des technologies avancées d’assistance, parmi lesquelles la gestion du comportement en courbe, le contrôle de traction, le freinage intelligent, les modes de puissance sélectionnables, ainsi que des modes de conduite intégrés : Sport, Road, Rain et Rider (entièrement personnalisable).

Au cœur des nouvelles Z1100 se trouve désormais un moteur quatre cylindres en ligne de 1 099 cm³, qui offre maintenant 136 chevaux, et bénéficie de conduits d’admission optimisés et d’une cylindrée accrue pour offrir une réponse plus vive à bas et moyen régime. Arbres à cames, ressorts de soupapes, pistons, chaque élément a été revu. La boîte de vitesses a également été retravaillée, avec des rapports ajustés et des 5e et 6e rapports allongés. Le système d’échappement adopte une configuration 4-2-1 avant de converger vers un unique silencieux.

Les nouvelles Z1100 et Z1100 SE seront disponibles dès le mois d’octobre. Chacune se distinguera par une identité visuelle exclusive : Noir Ebony / Gris Metallic Carbon pour la Z1100, et Gris Metallic Matte Graphenesteel / Gris Metallic Matte Carbon pour la Z1100 SE. La Z1100 sera proposée à partir de 11 999 €, tandis que la Z1100 SE sera disponible à partir de 13 799 €.