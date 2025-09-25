Voici à quoi ressemblera la nouvelle Kawasaki Z1100 2026 !

Après la Versys et la Ninja SX, Kawasaki va poursuivre la mise à jour de sa gamme avec la nouvelle motorisation de quatre-cylindres en ligne désormais conforme à la réglementation Euro5+.

Ce sera cette année au tour de son gros roadster, qui passera aussi au quatre-cylindres parallèle de 1 099 cm3 pour désormais se faire appeler Z1100. Au cœur de la moto on retrouvera donc un bloc, qui, comme la Ninja 1100SX, devrait produire environ 136 chevaux et un couple maximal de 113 Nm.

Avant de découvrir officiellement la moto, certainement lors du prochain salon de Milan, qui aura lieu du 4 au 9 novembre prochains en Italie, les documents d'homologation déposés par Kawasaki nous permettent déjà d'en apprendre plus sur l'évolution du roadster.

Esthétiquement, déjà, la moto ne devrait pas évoluer beaucoup.

Une évolution plus qu'une révolution pour le gros roadster Kawasaki

Les principaux changements concernent le carénage, le sabot moteur, les clignotants, le garde-boue avant et le silencieux.

Ce modèle, qui reprend la base de la Ninja 1100SX n'en sera finalement que la version Naked (nue).

Phare, tête de fourche, réservoir ou même partie arrière semblent en effet identiques à ce que l'on peut déjà retrouver sur le modèle actuel, tandis que l'écran TFT paraît être le même que celui utilisé sur la Z900 SE.

Après la Versys 1100 et la Ninja 1100 SX c'est donc la Z1100 qui va pouvoir profiter d'une nouvelle motorisation. Une fois présentée officiellement, cette nouveauté 2026 devrait intégrer rapidement le catalogue de la marque japonaise.