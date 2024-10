La KTM 390 Adventure R 2025 sera équipée d'un régulateur de vitesse

Une nouvelle fois espionné, le petit trail de la marque de Mattighofen se dévoile toujours un peu plus.

À l'occasion de ces ultimes photos « volées » de la KTM 390 Adventure R 2025, on découvre cette fois que l'aventurière de moyenne cylindrée sera équipée d'un régulateur de vitesse.

Un équipement jusque-là inédit pour un modèle de cette catégorie, à la fois au sein du catalogue KTM que sur l'ensemble du marché des motos d'aventure de petites et moyennes cylindrées.

Pour le moment, on ignore encore si ce régulateur de vitesse sera intégré de série sur le trail ou disponible seulement en option, comme c'est le cas de nombreux équipements proposés par la marque autrichienne sur ses différents modèles.

Offrant un agrément de conduite indéniable pour les pilotes qui aiment partir en virée sur de longs trajets, le régulateur de vitesse intégré à la 390 Adventure sera alors un argument de poids en faveur du trail KTM par rapport à la concurrence.

Un petit trail bientôt officiellement présenté ?

Surpris, à l'occasion du KTM Adventure Rally 2024 qui s'est tenu il y a quelques jours dans le Dakota du Sud aux États-Unis, un événement lors duquel la 390 Adventure R 2025 a participé aux côtés de la nouvelle 1390 Super Adventure R, le trail est équipé de roues de 21 et 18 pouces montées de pneus mixtes à vocation offroad ainsi que d'une fourche inversée à long débattement et d'un mono-amortisseur arrière.

Elle sera animée par le monocylindre LC4 de 399 cm3, inauguré il y a quelques mois par la nouvelle génération de la 390 Duke. Un moteur plus léger et puissant (44,4 chevaux) que celui qui équipait les ultimes millésimes de la gamme 390 KTM, et conforme à la nouvelle réglementation Euro5+.