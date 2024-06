La future KTM 390 Adventure se précise

Après avoir été aperçue à plusieurs reprises en plein développement sur les routes indiennes, la future KTM 390 Adventure a de nouveau été surprise par des internautes toujours prompts à dégainer leur smartphone.

En développement en Inde, l’aventurière autrichienne semble désormais plus proche que jamais de sa présentation officielle, attendue selon des sources indiennes au plus tard pour la prochaine édition du salon EICMA de Milan, qui se tiendra du 7 au 10 novembre prochain.

Il ne reste donc que quelques semaines avant de découvrir cette nouvelle génération de la 390 Adventure, qui aura fort à faire pour rivaliser avec une Royal Enfield Himalayan 450 entièrement revue cette année ou encore, à un degré moindre, une Triumph Scrambler 400 X aux grandes ambitions ou une Honda NX500.

Une présentation imminente pour le nouveau trail KTM

À en croire les photos, publiées par le portail indien Gaadi Waadi, la KTM 390 Adventure est déjà quasiment finie, et sort désormais en public sans camouflage.

On retrouvera sur cette moto le bloc-moteur qui anime la nouvelle KTM 390 Duke, le monocylindre LC4 délivrant 44 chevaux et un couple de 39 Nm, la boîte de vitesses à six rapports, plusieurs modes de conduite, le launch control pour optimiser les départs ou encore des phares à LED.

Deux versions de la moto sont attendues, une 390 Adventure standard et une 390 Adventure Rally avec roue avant de 21 pouces, des roues à rayons et une instrumentation en position haute, dont on ignore encore si elle sera présente sur la déclinaison standard.