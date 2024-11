La Triumph Tiger Sport 660 se fait plus technologique

Les présentations de nouveautés 2025 se poursuivent chez Triumph, avec cette fois, la Tiger Sport 660.

Taillée pour le marché A2 avec son trois-cylindres de 81 chevaux à 10 250 tr/min et 64 Nm de couple à 6 250 tr/min (bridable à 35 kW via un kit disponible en option), la Triumph Tiger Sport 660 profite de son millésime 2025 pour se faire plus technologique avec un nouveau mode de conduite « Sport », la connectivité smartphone avec navigation, le régulateur de vitesse et le Triumph Shift Assist, permettant des changements de vitesse rapides et fluides.

L'ABS optimisé en courbe, le contrôle de traction déconnectable et le système ride-by-wire renforcent la dotation électronique. On retrouve également toujours la suspension Showa avec ajustement à distance de la précharge, des freins Nissin et des pneus Michelin Road 5.

Une Tiger A2 plus technologique au même prix

La Tiger Sport 660 dispose également d'un éclairage full LED, d'un grand écran LCD qui intègre un écran TFT couleur et d’un système de connectivité My Triumph qui est désormais inclus de série, permettant la navigation détaillée, la gestion des appels et le contrôle de la musique.

Si la Triumph Tiger Sport 660 n’évolue pas aux niveaux de sa partie-cycle, de son esthétique ou de sa mécanique, c’est également le cas de son tarif, qui reste fixé à 9 695 €, euros pour la version de base Sapphire Black. Trois couleurs « premium » sont également au catalogue Roulette Green, Carnival Red ou Crystal White. En ce qui concerne la disponibilité de la Triumph Tiger Sport 660, les motos arriveront chez les concessionnaires à partir de janvier 2025.