Le contrôle technique, la moto électrique BMW, l'innovation Yamaha, la Ducati DesertX Discovery et la Voge DS900X à l'essai

À la Une cette semaine

Les motards bons élèves du contrôle technique

Jusqu'ici tout va bien. Voilà qui pourrait résumer la mise en place du contrôle technique pour les motos et scooters. Avec moins de 10 % de motos de plus de 50 cm3 recalés lors de l'examen, les motards qui ont présenté leur véhicule au contrôle technique depuis sa mise en place en avril dernier ont fait bonne figure. Les cyclomoteurs de 50 cm3 s’en sortent moins bien avec un taux de contre-visite qui flirte avec les 20 %, soit des chiffres proches de ceux des automobiles, qui oscillent généralement entre 19 et 21 %. Concernant les voitures sans permis, également soumises au contrôle technique depuis avril, c'est l'hécatombe, avec plus de 30 % de véhicules recalés.

La moto électrique BMW à l'arrêt

En développement depuis des années, la première moto électrique de BMW est aujourd'hui mise en pause. Un changement de stratégie avoué par le boss de BMW Motorrad en personne, Markus Flasch : "En matière d’électrique, nous avons changé de stratégie et cela n’inclut plus la moto électrique." La marque allemande ne compte pas autant renoncer à la technologie électrique et continuera de proposer ses scooters urbains CE 04 et CE 02.

Yamaha innove avec une transmission inédite

Après Honda et BMW, Yamaha a présenté cette semaine son ultime innovation en matière de transmission : la Y-AMT pour Yamaha Automated Manual Transmission. Un dispositif pesant seulement 2,8 kg que l'on retrouvera très bientôt sur les modèles Yamaha qui permet au pilote de choisir entre une transmission manuelle avec passage des rapports via des gâchettes placées au guidon ou entièrement automatisée.

Le trail italien Ducati DesertX passe en full avec la version Discovery

Après la déclinaison standard, puis la version Rally, Ducati a présenté cette semaine la Discovery. Un trail désormais équipé de série de valises latérales, de protège-mains renforcés et d'une protection moteur incluant celle de la pompe à eau, d'une grille de radiateur et d'une protection renforcée du carter, d'une béquille centrale, de poignées chauffantes et d'une plus grande bulle. Une Ducati DesertX Discovery qui sera disponible dès le mois de septembre prochain dans les concessions de la marque à partir de 19 990 €.

L'essai de la semaine : la Voge DS900X

Affiché à 10 990 €, le trail chinois Voge DS900X a tout de la bonne affaire. Bien pourvue avec poignées et selles chauffantes, démarrage sans clé, dashcam, etc., et des équipements qualitatifs (fourche Kayaba, pneus Pirelli, freins Brembo), la Voge DS900X offre un très bon rapport prix/équipement qui en fait bien plus qu'une simple GS low-cost.