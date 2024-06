BMW met en pause sa moto électrique

Avec le succès du BMW CE 04 et le lancement du récent CE 02, on pensait BMW bien lancé sur la voie électrique.

Une stratégie que nous avait d’ailleurs confirmée, en 2022, Nathanaëlle Heinrich, alors directrice de BMW Motorrad France : « Nous sommes aujourd’hui en plein développement d’une moto électrique, ce n’est pas un secret. Le DC-Roadster verra le jour de série, du moins une forme proche. BMW ne fait rien par hasard et nous sommes en train de travailler dessus. On prend notre temps pour proposer un produit abouti, l’échéance reste encore incertaine pour le moment. »

Un projet, toujours en développement il y a quelques mois, que le changement à la tête de la division moto de la marque, avec l’arrivée de Markus Flasch à la place de Markus Schramm sur lequel BMW semble dorénavant avoir mis en pause.

La moto électrique BMW définitivement enterrée ?

Dans un entretien accordé à nos confrères de Motociclismo en début d’année, le nouveau boss de BMW Motorrad s’était ainsi confié sur le sujet : « Nous écoutons très attentivement les demandes de notre public et nous examinons de près la concurrence sur le marché et ce qu’elle apporte au marché. Et si l’on combine les deux aspects, on arrive au résultat que l’heure des motos électriques hautes performances n’est probablement pas encore venue. Nous ne pensons pas que nous aurons besoin d’une moto électrique plus puissante dans les deux ou trois prochaines années. »

De nouveau interrogé sur la moto électrique BMW à l’occasion du concours d’élégance de la Villa d’Este, où BMW a présenté son concept de BMW R20, Flasch a confirmé cette tendance : « En matière d’électrique, nous avons changé de stratégie et cela n’inclut plus la moto électrique. Il y a quelques années, nous pensions que la demande des clients irait dans le sens de ces motos, mais si l’on regarde le marché actuel, on constate que le motard n’est pas encore prêt à accepter un tel véhicule. Utiliser une moto répond à d’autres motivations qui ne sont certainement pas celles de la voiture. De plus, il y a toujours le vrai problème de l’infrastructure de recharge. C’est pourquoi les motards hésitent encore à acheter une moto électrique pour faire le tour du lac ou aller à la montagne. »

Il est vrai que les chiffres actuels du marché de la moto électrique peinent à décoller.

Simple pause dans le projet de moto électrique ou vrai coup d’arrêt, ce qui sûr c’est que la première moto électrique siglée BMW va encore attendre. Au mieux.