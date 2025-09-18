Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Le million pour Ola

À la hauteur de ses grandes ambitions, le constructeur indien Ola a franchi la barre symbolique du million de véhicules produits au sein de son usine ultramoderne mise en service en 2021. Une production qui permet à la marque de s'imposer comme un leader sur le marché de l'électrique.

Il n'aura fallu que quatre ans au constructeur indien Ola pour atteindre la barre symbolique du million de deux-roues produits au sein de son usine Futurefactory. Le site de production de la marque, situé en Inde, dans l’État du Tamil Nadu, dans le sud du pays, est sorti de terre il y a seulement quatre ans et est à ce jour l'une des plus importantes usines de véhicules électriques du monde.

Pour célébrer ce chiffre impressionnant, Ola a décidé de lancer sur le marché une édition spéciale de son Roadster X+, avec une livrée bleu marine, des touches de rouge sur les jantes et une selle bicolore. La moto, à la vocation urbaine dispose toujours d'une batterie de 9,1 kWh, ce qui en fait le deux-roues offrant le plus d'autonomie de la gamme Ola.

Dans la gamme en dessous en retrouve la S1 Pro+, qui est l'un des modèles phares de la marque indienne avec sa batterie de 5,2 kWh et la S1 Pro Sport, qui est pour sa part disponible avec deux types de batteries : 5,2 kWh et 4 kWh. Cette dernière arrivera sur le marché en janvier prochain.

Ola prêt à surfer sur la vague électrique

Pour répondre à la demande de deux-roues électriques, exponentielle en Inde du fait des dernières réglementations en matière de mobilité, Ola a misé sur un site de production situé à proximité de ses principaux fournisseurs et des plateformes logistiques, rationalisant ainsi le transport et la distribution tout en maîtrisant ses coûts de production.

Une stratégie payante qui pourrait faire des émules, jusqu'à inspirer Rajiv Bajaj, l'un des hommes forts de KTM, qui envisage de suivre le modèle indien et de rapatrier la production des motos KTM sur le sol indien…

Mots clés :

