Le million pour Ola

Il n'aura fallu que quatre ans au constructeur indien Ola pour atteindre la barre symbolique du million de deux-roues produits au sein de son usine Futurefactory. Le site de production de la marque, situé en Inde, dans l’État du Tamil Nadu, dans le sud du pays, est sorti de terre il y a seulement quatre ans et est à ce jour l'une des plus importantes usines de véhicules électriques du monde.

Pour célébrer ce chiffre impressionnant, Ola a décidé de lancer sur le marché une édition spéciale de son Roadster X+, avec une livrée bleu marine, des touches de rouge sur les jantes et une selle bicolore. La moto, à la vocation urbaine dispose toujours d'une batterie de 9,1 kWh, ce qui en fait le deux-roues offrant le plus d'autonomie de la gamme Ola.

Dans la gamme en dessous en retrouve la S1 Pro+, qui est l'un des modèles phares de la marque indienne avec sa batterie de 5,2 kWh et la S1 Pro Sport, qui est pour sa part disponible avec deux types de batteries : 5,2 kWh et 4 kWh. Cette dernière arrivera sur le marché en janvier prochain.

Ola prêt à surfer sur la vague électrique

Pour répondre à la demande de deux-roues électriques, exponentielle en Inde du fait des dernières réglementations en matière de mobilité, Ola a misé sur un site de production situé à proximité de ses principaux fournisseurs et des plateformes logistiques, rationalisant ainsi le transport et la distribution tout en maîtrisant ses coûts de production.

Une stratégie payante qui pourrait faire des émules, jusqu'à inspirer Rajiv Bajaj, l'un des hommes forts de KTM, qui envisage de suivre le modèle indien et de rapatrier la production des motos KTM sur le sol indien…